Opdagede på Facebook at hele hans familie var myrdet

Den 24-årige amerikanske baseball-spiller Blake Bivens fra holdet Tampa Bay Rays afslører nu sit livs værste mareridt, da han på Facebook i en lufthavn fandt ud af, at både hans kone, hans lille søn og hans svigermor var blevet myrdet i en lille by i den amerikanske stat Virginia.

Den frygtelige tragedie fandt sted i august måned sidste år. Kort efter det tredobbelte mord anholdt politiet Blake Bivens kun 19-årige svoger, Matthew Thomas Bernard, der blev tiltalt for at have myrdet sin egen mor, sin storesøster og sin lille nevø.

Det skriver CNN samt de tre store amerikanske tv-stationer ESPN, CBS, og ABC News

Blake Bivens afslørede selv i søndags de frygtelige detaljer i forbindelse med en facebook-livestream fra kirken River Church i byen Danville.

Her fortæller Blake Bivens, at han var i Chattanooga i staten Tennessee med sit baseball-hold, da han blev bedt om hurtigt at rejse hjem. Han anede dog ikke selv hvorfor og forsøgte derfor forgæves at få fat i sin kone. Herefter forsøgte han at kigge efter oplysninger på Facebook og fik øje på en overskrift fra en avis.

'Den første overskrift, jeg så, beskrev, hvorledes to kvinder og et lille barn var døde. Jeg vidste med det samme, at det var dem. Jeg fandt altså ud af, at min familie var blevet myrdet via en overskrift på Facebook. Jeg begyndte straks at skrige midt i lufthavnen,' forklarer Blake Bivens.

Her afholdes der under en baseball-kamp to minutters stilhed til minde om Blake Bivens myrdede familie. Foto: Ritzau Scanpix.

Blake Bivens mistede fra den ene dag til den anden sin elskede kone, den 25-årige Emily Bivens, sin 14 måneder gamle søn, Cullen, samt sin 62-årige svigermor, Joan Bernard.

'Det værste øjeblik var, da jeg vendte hjem til vores hus og trådte ind i min afdøde søns børneværelse. Her gik det op for mig, at jeg aldrig kom til at se ham igen', fortæller Bivens.

Flere måneder efter mordet på sin familie mødtes Blake Bivens med sine holdkammerater fra Tampa Bay Rays igen. Han var i øvrigt i gang med forårstræningen, da corona-krisen brød ud i USA.

Den 9. januar lagde Blake Bivens nedenstående rørende opslag ud på Instagram:

I opslaget skriver Bivens blandt andet følgende:

'Glædelig fire års bryllupsdag Emily Bivens. Da jeg kiggede vores bryllupsbilleder igennem, kunne jeg ikke lade være med at mindes vores korte tid sammen. Det, jeg især tænker på, er, at jeg er blevet en bedre person på grund af dig. Meget få mennesker har så meget kærlighed og medfølelse som dig', skriver Bivens og tilføjer:

'Giv vores lille engel et kys fra mig og fortæl ham, hvor meget hans far savner ham'.

