Opfordrede vestegns-fans til selvtægt: - Her bor FCK-fan

Kasi-Jesper var så rasende på de skattemedarbejdere, der var involveret i hans skattesag, at han opfordrede fans til selvtægt, fremgår det af ny bog

Skattemyndighederne måtte i 2013 give en historisk stor beklagelse, efter de havde brugt ulovlige metoder i sagen mod Jesper 'Kasi' Nielsen.

I dag har han endnu ikke glemt episoden, der ifølge ham sig selv havde store omkostninger økonomisk og familiært.

I en ny bog forklarer Kasi-Jesper, hvordan han stadig er arrig på en af de implicerede skattemedarbejdere, som er anonymiseret i bogen.

- Jeg skal kraftedeme vise ham, at han hverken har knæ eller ører eller noget som helt tilbage, når jeg er færdig med ham.

- Det forpulede svin skal bare holde sin kæft, siger Jesper 'Kasi' Nielsen i den nye bog 'Kasi-Jespers kamp' af Ole Hall for Gyldendal Business.

Skattemedarbejderen blev straffet ved at blive flyttet til en anden afdeling i SKAT. Det var en billig straf i følge Kasi-Jesper.

- Han skal være glad for, at jeg ikke kørte derned og smadrede ham fuldstændig eller sendte nogen, siger Kasi-Jesper i den nye bog.

Opfordrede til at antaste FCK-fan

Kasi-Jesper var så oprørt over den behandling, han havde fået af SKAT, at han lagde telefonnumre og adresser på de involverede skattemedarbejdere ud på AG Københavns Facebook-side sammen med ordene:

'X (navnet på medarbejderen) er inkarneret FCK-fan, det kan I blandt andet se på hans Facebook-hjemmeside, og hans iver i at slagte en BIF-sponsor med en skattesag, som han selv frit opfandt, drev ham ind i den ene lovovertrædelse efter den anden.

'I er velkomne til at tage kontakte til X, hvis I er utilfredse med, at vi ikke har verdens bedste håndboldhold i Danmark', siger Jesper Nielsen i den nye bog.

I bogen fortæller Jesper Nielsen også sin kontroversielle mening om jyder og jøder.

Det kan du læse mere om her

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jesper Nielsen, men det har ikke været muligt.

Se også: Kasi-Jesper langer ud efter jyder og jøder i ny bog

Se også: Kasi-Jesper lukker firmaet, der gjorde ham kendt

Se også: Kasi-Jesper vil sælge smykker med udskældt partner

Se også: Kasi-Jesper er blevet tiltalt for ulovlige lån .