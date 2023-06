Overlegen start i nat

Vestkonferencens NBA-mestre kommer bedst fra start i årets finaleserie af slutspillet i NBA, Nordamerikas bedste basketliga.

Natten til fredag blev den første kamp i finaleserien spillet.

Her klarede Denver Nuggets at tage en 104-93-sejr på hjemmebane mod Miami Heat, der tidligere på ugen blev mester i NBA's østlige konference efter en sejr over Boston Celtics i seriens syvende kamp.

Opgør i NBA's slutspil bliver spillet i et bedst ud af syv-format. Det betyder, at man skal vinde i alt fire kampe over sin modstander for at vinde sin serie.

Nuggets viste sig i nattens opgør overlegne på hjemmebane.

Holdets serbiske centerstjerne, Nikola Jokic, leverede for hjemmeholdet med 27 point, 14 assister og 10 rebounds.

Point guard Jamal Murray viste også god figur og fik 26 point på tavlen for Denver Nuggets. Murray bidrog desuden med 10 assist og 6 rebounds.

Nikola Jokic siger ifølge det franske nyhedsbureau AFP efter kampen, at han og Denver Nuggets har stor respekt for Miami Heat, og at holdet bare gerne ville 'lande det første slag'.

- I de tre første runder vandt de deres første kamp på udebane, og det ville vi ikke lade ske denne gang. Jeg synes, vi klarede det godt, siger Jokic.

- Alle bidrog. Det er en god sejr for os.

Nikola Jokic var igen en bærende kraft hos Nuggets. Foto: Isaiah J. Downing/USA TODAY Sports/Ritzau Scanpix

Erik Spoelstra, Miami Heats cheftræner, erkender, at Denver Nuggets er godt kørende.

- De har en god rytme, især i første halvleg.

- Vores valg, vores gentagne forsøg og vores beslutsomhed blev en del bedre i anden halvleg, siger Spoelstra.

De to hold har nu et par dage til at hvile sig, inden anden kamp fløjtes i gang.

Den skal spilles klokken 02.00 mandag til natten i Denver, inden turen går til Miami, hvor kamp tre og fire skal spilles henholdsvis natten til torsdag og natten til lørdag.