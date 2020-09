Overrasket på egen yacht

Verdensstjerne Conor McGregor er blevet testet for doping på sin luksus-yacht, selvom han (igen) har meldt, at han har stoppet karrieren

Ingen fans tror rigtigt på ham. Og det gør den amerikanske antidoping-myndighed USADA åbenbart heller ikke.

Tre karrierestop på fire år for UFC-fighteren Conor McGregor gør da også, at man kan have sin tvivl, om han nu også vitterligt er helt færdig i octagonen.

Efter at have lagt handskerne på hylden - for nu i hvert fald - bruger ireren blandt andet tiden på sin luksuriøse yacht i Monaco.

Her har han fået et noget uventet besøg.

'Hvad foregår der her, UFC? USADA er lige ankommet til min yacht denne morgen for en test? Jeg er stoppet, drenge!'

'Men så lad gå, jeg tillader dem at teste mig. Alt er naturligt her, baby! For evigt og altid, for guds skyld. 180 km på tværs af Middelhavet i morgen! KOM SÅ!!', skriver han på Twitter.

McGregor vil lørdag 12. september sammen med prinsesse af Monaco Charlene, der er tidligere olympisk svømmer, tage fra den franske ø Korsika og så 180 km henover vandet til Monaco på en såkaldt søcykel.

Det gør de for at øge opmærksomheden på sikkerheden i vandet.

Ved at lade sig teste af USADA har McGregor nu muligheden for at vende tilbage til sporten, der har gjort ham rig.

Et muligt comeback til den ene Diaz-bror - Nick - gør også, at det kan være mere attraktivt for McGregor at annoncere endnu et comeback.

McGregor har tjent uhyre summer af penge - her kan du se, hvad han har brugt dem på (+)

Mayweathers ubegribelige luksusliv: Besættelsen af penge er drivkraften