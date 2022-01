Pletskud: Dansker skriver dart-historie

For første gang nogensinde har en dansker vundet et Tour Card til PDC’s Pro Tour. Navnet er Vladimir Andersen

Han har netop skrevet darthistorie, og nu skal han kaste mod de helt store drenge.

Vladimir Andersen er den første dansker til at vinde et såkaldt Tour Card på PDC's Q-School, og dermed kan han se frem til at møde de bedste dartspillere i verden.

Det skriver dartnyheder.dk.

Det står altså klart, efter 32-årige Vladimir Andersen lørdag sluttede i top 11 på den europæiske Final Stage-rangliste. Dermed tildeles danskeren et Tour Card, hvor han minimum har adgang til PDC’s Pro Tour i de kommende to år.

Der er blot 128 dartspillere i verden, der har et Tour Card. Og med det gyldne kort kan danskeren nu se frem til tvekampe mod blandt andet Peter Wright, Gerwyn Price, Michael van Gerwen og resten af eliten i PDC.

Yderligere har Vladimir Andersen nu også mulighed for at deltage ved kvalifikationsturneringer til store tv-turneringer som eksempelvis Grand Slam of Darts. Derudover har danskeren også sikret sig en plads på det danske World Cup-landshold.

Blot én dansker har tidligere vundet et såkaldt Tour Card. Det er Per Laursen, der tilbage i 2013 fik fingrene i kortet gennem PDC Nordic & Batic-ranglisten.

Hovedpersonen selv brugte aldrig sit Tour Card, og i dag er det ikke længere muligt at vinde kortet gennem PDC Nordic & Baltic-ranglisten.