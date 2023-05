Pokerlegenden Doyle Brunson er død

Pokerspillet er ramt af sorg.

For en af de største har forladt bordet.

Den tifoldige World Series-vinder, Doyle Brunson, er død i en alder af 89 år, oplyser hans familie, men kommer ikke nærmere ind på dødsårsagen.

Brian Balsbaugh, der var Brunsons agent, har videreformidlet udmeldingen på Twitter.

'Det er med et tungt hjerte, at vi kan fortælle, at vores far er gået bort. Han var en elsket mand, far og bedstefar. Vi har mere at sige i de kommende dage', lyder det.

Amerikaneren vandt 10 turneringer i verdensserien i poker, WSOP. To af dem faldt i hovedturneringen, som er den mest prestigefyldte konkurrence i den professionelle pokerverden.

Første sejr i WSOP-sammenhæng var i 1976. Sidste gang var i 2005. Det er kun den 58-årige Phil Hellmuth, der med 16 sejre overgår Brunson.

Netop Phil Hellmuth har sammen med flere andre store pokerspillere sendt sine kondolencer.

'Pokerspillet har mistet den største legende. Han inspirerede tre generationer af pokerspillere med sin stil', skriver han blandt andet på Twitter.

I løbet af sin lange karriere vandt Brunson ifølge VG over seks millioner dollars i præmiepenge, hvilket svarer til over 41 millioner kroner.

Med tilnavne som 'Texas Dolly' og 'Godfather of Poker' betragtes han som en sand pokerlegende.

Han efterlader sig sin hustru, Louise, sin søn, Todd, og sin datter, Pam.