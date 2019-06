Pokerspiller død i tragisk ulykke - naboer fandt hende

Det internationale pokermiljø er ramt af en trist nyhed.

BBC og flere andre medier skriver således, at den blot 26-årige russiske pokerspiller Liliya Novikova er fundet død på sit badeværelse efter en tragisk ulykke.

Novikova, der gik under navnet 'liay5' i pokerverdenen, blev fundet af naboer, efter hendes bekymrede forældre ikke kunne få fat i hende på telefonen.

Ifølge de russiske myndigheder blev hun udsat for elektrisk stød.

BBC skriver, at en ulykke med en føntørrer skulle være årsag til dødsfaldet. Andre meldinger går på, at elektrisk stød fra føntørreren skulle have forårsaget et dødeligt fald på badeværelsesgulvet.

Liliya Novikova var en kendt skikkelse i pokermiljøet, hvor hun både gjorde sig som online- og real life-spiller. Hun har tidligere været på kontrakt med PokerStars og blev betragtet som et stort talent.

Oprindeligt tog hun en ingeniør-grad i Moskva, men valgte alligevel at kaste sig over poker på fuld tid. Udover selve pokerspillet levede hun også af at streame på platformen Twitch, hvor hun har 25.000 følgere.

Liliya Novikova skal obduceres, så den præcise dødsårsag endeligt kan fastslås.

