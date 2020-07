Pokerspillers lig fundet i park: Var svært forbrændt

Amerikansk politi i Oakland City, Michigan har identificeret en kvinde, som blev fundet svært forbrændt i en park, som den professionelle pokerspiller Susie Zhao.

Det skriver en række amerikanske medier, herunder CNN.

Liget blev fundet på en parkeringsplads nær floden Pontiac Lake Trail den 13. juli ifølge lokalt politi.

Sagen bliver nu efterforsket som et mord.

Efterforsker i sagen Christopher Hild har udtalt til CNN-afdelingen XWYZ, at sagen kan have forbindelser til Zhaos rejsen rundt i landet som poker-spiller, eller til det faktum, at hun for kort tid siden flyttede tilbage til Michigan, hvor hun kan have rendt ind i en bekendt.

Zhao skulle angiveligt for nylig være flyttet til staten, hvor hendes mor og stedfar også bor, efter senest at have boet i Los Angeles.

Privatfoto

Susie Zhao var professionel poker-spiller og har vundet præmier ved World Poker Series ti gange, blandt andet 471.000 kroner i 2012.

- Hun var i sandhed en fri fugl. Hun spillede efter sine egne regler. Hun fulgte sine drømme. Helt fantastisk, beskriver Meredith Rogowski vennen Zhao.

FBI i Michigan hjælper til i sagen, ligesom alle i området bedes kontakte den lokale politistation White Lake Township Police Department, hvis de skulle have set noget mistænkeligt den pågældende dag.

Susie Zhao blev 33 år.

