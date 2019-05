Pokerstjerne meldt til politiet af sin gode ven

Den danske pokerstjerne, der er tiltalt for hacking og bedrageri af særlig grov beskaffenhed, blev anmeldt til politiet af sin gode ven.

Det kom frem under sagens retsmøde i Københavns Byret tirsdag eftermiddag.

Pokerspilleren er tiltalt for at have installeret et spionprogram på otte andre pokerspilleres computere, så han kunne aflure modstandernes kort uden deres viden.

En af de otte personer var samtidig en af den tiltaltes gode venner. Og det var den ven, der fik mistanke mod pokerspilleren og meldte ham til Københavns Politi via sin advokat i 2014.

Under retsmødet fortalte den tiltalte, at de to var 'nære' venner, og at de jævnligt brugte tid sammen og i hinandens lejligheder. Ligesom de også flere gange havde mødt hinandens kærester. Ifølge den tiltalte var de så gode venner, at de ikke længere spillede poker mod hinanden på grund af venskabet. Han erkendte dog, at han i et par tilfælde spillede mod sin ven under et dæknavn - uden at vennen vidste det.

- Jeg kunne godt se, at det ikke var okay. Det havde jeg det dårligt med, forklarede han i retten og fortalte videre, at han efterfølgende betalte penge tilbage til en række spillere, som han havde vundet penge fra, uden at de vidste, at det var ham, der sad bag skærmen.

- Jeg betaler nogle penge tilbage, fordi jeg har spillet fra nogle konti, og de vidste ikke, det var mig. Det var sportsligt uetisk, og dels var der noget præcedens for, at man kunne kræve penge tilbage.

Ifølge anklagemyndigheden skulle den tiltalte pokerspiller i flere tilfælde have tiltvunget sig adgang til vennens lejlighed. Blandt andet ved at frakoble en tyverialarm. I den forbindelse blev programmet angiveligt installeret for derefter at blive brugt til at aflure kort i online poker.

Under anklageres anhøring nægtede den tiltalte pokerspiller gentagne gange. Både at han havde afkoblet en alarm, installeret spionprogrammet og benyttet sig af programmet til at vinde penge fra sin ven.

Anklageren hævdede dog, at Københavns Politi via chatbeskeder og masteoplysninger kan forbinde den tiltalte til vennens lejlighed på de tidspunkter, hvor man har fastslået, at spionprogrammet er installeret på vennens computer. Det skal retten senere tage stilling til.

Vennen, der altså er blandt de otte forurettede, er indkaldt som vidne i sagen på et senere tidspunkt. Der er afsat i alt 11 retsmøder til sagen.

