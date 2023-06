Poserede med pistol: Stjerne får 25 kampes karantæne

NBA-holdet Memphis Grizzlies skal nok finde en løsning på at undvære stjernespilleren Ja Morant.

Den kontroversille guard livestreamede i maj fra sin Instagram-konto med en pistol i hånden, og det har NBA takseret til 25 spilledage i skyggen.

Ifølge The Athletic skal han desuden leve op til en række krav for igen at få lov til at spille. Han vil desuden ikke have lov til at deltage i nogen form for holdaktivitet i karantæneperioden.

Den høje straf skal ikke mindst ses i lyset af, at Ja Morant fik otte kampes karantæne i marts for en lignende optræden.

Karantænen fra ligaen kommer på bagkant af en suspendering i klubben, som landede umiddelbart efter episoden.

'Vi er opmærksomme på videoen på de sociale medier med Ja Morant. Han er suspenderet fra alle holdaktiviteter og afventer en vurdering fra ligaen', skrev NBA-klubben dengang i en pressemeddelelse.

Straffen betyder, at Grizzlies må undvære Morant i den kommende sæsons første 25 kampe.

I den seneste video ses Ja Morant i en bil siddende på passagersædet.

Morants sidemand filmer, og i et ganske kort sekund panoreres der over på Morant, der ser ud til at holde en pistol i sin venstre hånd.

Det ses dog kun i et splitsekund, før kameramanden omgående filmer væk igen - det ligner næsten, at han godt ved, at han ikke skulle have filmet Morant i det øjeblik.

Du kan se videoen i opslaget herunder og kan måske få et glimt af pistolen, hvis du pauser videoen efter cirka 13 sekunder.