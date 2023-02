Priserne er stukket helt af

Los Angeles Lakers-stjernen LeBron James er på nippet til at blive den mest scorende spiller i NBA's historie.

Den 203 centimeter høje forward scorede 27 point i Lakers' 126-131-nederlag til New Orleans Pelicans lørdag aften lokal tid.

Dermed mangler 'King James' nu kun 36 point for at slå Lakers-legenden Kareem Abdul-Jabbars rekord på 38.387 point fra 1989.

Han vil have to muligheder for at erobre det, han har kaldt 'en af de største rekorder inden for sport' på hjemmebane i næste uge. Det sker, når Lakers tager imod Oklahoma City Thunder tirsdag og Milwaukee Bucks torsdag.

Billetpriserne til disse to kampe er eksploderet, og Hollywoods største stjerner ventes at sidde klar på de forreste pladser.

Således oplyser billetportalen Vividseats, at gennemsnitsprisen for en billet til den første kamp på tirsdag er steget med næsten 400 procent i forhold til sæsonstarten, og man skal således gennemsnitlig betale 7850 kroner for adgang til Crypto.com Arena.

Det er naturligvis et gennemsnit, og hvis man vil tage til takke med at blive placeret på bagerste række, så kan man komme til at se basketball for blot 1560 kroner - men man skal nok tage den stærke teaterkikkert med.

Man kan jo naturligvis også vælge at gå i den helt modsatte grøft og tage en billet med garanteret gode pladser og højt serviceniveau - men så skal man også lige sikre sig bankens accept, inden man kører kreditkortet igennem til købet.

Selvom de allerdyreste billetter til knap 700.000 kroner allerede er væk, så kan man for 295.000 kroner pr. snude fortsat erhverve sig billetter til logen i i område 114, der er i et af hjørnerne af banen. Så kam man i ro og mag overvære den historiske præstation.

Det er altså sandsynligt, at det sker tirsdag, og basketball-ligaen har meddelt, at enhver kamp, hvor han har en rimelig chance for at slå rekorden, vil blive vist på landsdækkende tv.

LeBron James kom med 27 point i lørdagens nederlag til New Orleans Pelicans tættere på NBA-rekorden.Foto: Gerald Herbert/Ritzau Scanpix

På nuværende tidspunkt er det kun et spørgsmål om, hvilket slags skud han vil indtage titlen med.

LeBron James er under opvarmningen forud for de seneste kampe blevet set øve Kareem Abdul-Jabbars ikoniske 'skyhook', så en hyldest til den 75-årige tidligere Lakers-spiller kan muligvis være på vej.

Kareem Abdul-Jabbar var i sin lange karriere kendt for sit skyhook, som er et kast, hvor han sendte bolden i en stor bue over sit eget hoved mod kurven.

Den 38-årige James er i gang med sin 20. sæson i NBA og har ikke vist nogen tegn på at sænke tempoet. Han har i gennemsnit stået for flere end 30 point per kamp og er blevet udtaget til All Stars-holdet 19 gange.

Slår LeBron James rekorden for den mest scorende spiller i NBA's historie, vil det samtidig fremme hans chancer for at blive anerkendt som den bedste basketballspiller gennem tiden.

I den diskussion er der ofte uenighed om, hvorvidt det er LeBron James eller Chicago Bulls-legenden Michael Jordan.