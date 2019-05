Provokerende superstjerne stjal showet: Du er skrald!

Lad os tage det sportslige først.

Første kamp i dette års NBA-finale mellem Toronto Raptors og Golden State Warriors endte med en velfortjent Raptors-sejr på 118-109. Steph Curry nettede 34 point for Warriors, mens Pascal Siakam leverede en usandsynlig flot præstation med 32 point.

Lad os så tage det uden for banen.

Det er ingen hemmelighed, at popstjernen Drake er stor Toronto Raptors-fan. Det er hans fødeby. Det er hans klub. Og det lægger han ikke skjul på.

I de seneste mange Toronto-kampe har det dog for mange taget overhånd med Drakes vilde udfald på sidelinjen, og kritikere er ikke blege for at pege på, at det ingen steder hører hjemme, at han blandt andet krammer med holdets træner, Nick Nurse.

Drake provokerer Golden States Klay Thompson med trinene fra sit hit 'Hotline Bling'. Thompson havde inden kampen sagt, at han nok skal skippe Drake-numre på playlisten til opvarmningen. Foto: Ritzau Scanpix/Vaughn Ridley

Drake mødte op til kampen i en Toronto Raptors-trøje med Dell Curry på ryggen. Dell Curry, der spillede for klubben fra 1999 til 2002, er far til Golden States superstjerne Steph Curry (og Seth Curry fra Portland Trailblazers), så der var selvsagt en bagtanke med trøjevalget. Der skal stikkes, hvor stikkes kan.

Efter kampen blev det dog for alvor ophedet.

Golden States rappenskralde Draymond Green gik direkte hen imod Drake, der vanen tro havde brugt sin selvudnævnte plads på sidelinjen på at opføre sig, som var han selv på banen.

Green, der spillede en fin kamp og scorede en såkaldt 'triple double' med ti point, ti assist og ti rebounds, og Drake indledte en intens udveksling af ord, inden Drake sluttede af med at kalde Green for 'trash' (skrald, red.)

- Har du et spørgsmål om basketball? Det var ikke et sammenstød, for jeg slog ikke ham, og han slog ikke mig. Han skubbede ikke mig, og jeg skubbede ikke ham. Vi talte. Og vi gøede lidt af hinanden. Men det var ikke et sammenstød. I hvert fald ikke, som jeg personligt vil betegne det, lød det køligt fra Green, da han efter kampen blev spurgt til episoden.

Curry ledte an for Golden States offensiv. Lige lidt hjalp det dog. Foto: Ritzau Scanpix/Gregory Shamus

Raptors har hjemmebane igen på søndag, når de to hold tørner sammen i kamp to, inden turen går til Oakland, hvor de forsvarende mestre er værter i de næste to kampe.

Finaleserien afgøres i bedst af syv.

Golden State Warriors er i finalen for femte år i træk. Det har intet andet hold formået at gøre. Indtil videre kan storholdet bryste sig af tre titler, og måske kommer den fjerde i år.

Selvfølgelig ikke, hvis det står til Drake.

Superligaen Indefra: Opgiver at holde på kæmpe-profil

Debriefing fra Monaco: Fænomenal Kevin på Ferrari-mission