Publikum går amok: Legende laver den ultimative dart-runde

Verdens bedste dartspillere er i øjeblikket samlet ved World Matchplay i den engelske by Blackpool, og en af de allerbedste leverede torsdag aften en helt unik præstation.

Skotske Gary Anderson er godt nok tidligere dobbelt verdensmester, men det hører alligevel til sjældenhederne, at han kan nøjes med ni pile for at lukke et såkaldt 'leg' fra 501 - en så kaldt ni-darter. Og det er endnu mere sjældent, at det sker på direkte tv.

Det skete dog i torsdagens kvartfinale mod Joe Cullen, hvor Anderson først bankede syv pile i triple 20, inden han fulgte op med en triple 19 og dobbelt 12. Den hurtigste lukning, der kan laves i dart.

Og præstationen bliver da også belønnet behørigt. 45.000 engelske pund kan Gary Anderson stoppe i lommen. Det svarer til 377.000 kroner. For ni kast.

Det var første gang siden Phil Taylor i 2014, at en spiller nøjes med ni pile i World Matchplay - og blot tredje gang at Gary Anderson gør det på tv.

Vinderen af turneringen får 965.000 kroner.

Du kan se sekvensen øverst i artiklen.

