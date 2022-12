Putin-støtte chokerer: Vil være skak-præsident

Sergey Karjakin har markeret sig som en trofast Vladimir Putin-støtte under krigen i Ukraine, hvilket tidligere på året gav ham international karantæne. Nu vil han være præsident for det russiske skakforbund

Den kontroversielle russiske skakspiller Sergey Karjakin vil være præsident for det russiske skakforbund.

Det bekræfter han på det sociale medie Telegram.

32-årige Karjakin blev i marts udelukket af det internationale skakforbund (FIDE) i seks måneder for at komme med flere positive ytringer om Ruslands invasion i Ukraine.

Han er nomineret af det tjetjenske skakforbund, og ifølge den norske ekspert Atle Grønn vil det være en regulær katastrofe, hvis den internationalt set upopulære skakspiller bliver valgt.

- Det vil gå frem slemt til værre. Det er en ren katastrofe for Rusland. FIDE-skak og skakforbundet vil falde fra hinanden, men jeg tror ikke, det er realistisk med en Karjakin-sejr, siger han til NRK.

Annonce:

En valgsejr vil ifølge eksperten kræve, at der findes nogle stærke folk i Putins inderkreds, som står bag Karjakin. Og det kan blive svært, for Putin er glad for den siddende skak-præsident Andrey Filatov.

– Filatov er også Putins mand, så normalt ville Filatov være helt tryg. Men det kan jo være at tjetjenerne (som har nomineret Karjakin, red.) og Karjakin ved, at de har støtte fra meget magtfulde krigsmagere i Putin-regimet, siger Atle Grønn og understreger dermed, at sport og politik er blandet sammen i en stor pærevælling i Rusland.

Sergej Karjakin er ikke længere suspenderet, men har ikke deltaget i turneringer siden udelukkelsen i marts. I modsætning til de fleste andre sportsgrene må russiske skakspillere gerne deltage i internationale turneringer, men det skal foregå under neutralt flag.

Blandt andet derfor har Karjakin nægtet at stille op ved VM i lynskak og hurtigskak i denne måned.

Rusland vælger præsident for skakforbundet 17. december. Den siddende præsident Andrey Filatov bliver formentlig eneste modstander for Karjakin.

Annonce:

Præsidenten for det internationale skakforbund (FIDE) er også russer. Arkady Dvorkovich, der er tidligere russisk vice-premierminister, blev således genvalgt i august trods modstand.

Dengang kaldte Vladimir Putins talsmand, Dimitrij Peskov for ’en meget god nyhed og en meget vigtig sejr.'

De seneste nyheder fra krigen i Ukraine i lyd og billeder Få overblikket over de seneste nyheder fra krigen i Ukraine her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst?

Dansker tabte – Kreml jubler

Putin-støtte provokerer: Tak til USA og EU

Skakstjernen hylder Putin: Vi må gøre noget

Toppolitiker raser over tidligere fodboldspiller