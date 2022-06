Putin-støtte provokerer: Tak til USA og EU

Sanktionerne er væltet ned over Rusland, siden Vladimir Putin besluttede at invadere Ukraine 24. februar, men den russiske rubel har alligevel klaret sig ganske fint de seneste måneder trods et hårdt slag i forbindelse med krigens start.

Og hvad har det så med sport at gøre?

Jo, en af Vladimir Putins trofaste støtter - den russiske skakstjerne Sergey Karjakin - har ifølge eget udsagn haft stort økonomisk udbytte af Vestens mange sanktioner, hvilket han ikke lægger skjul på i to temmelig sarkastiske og småprovokerende tweets.

- Jeg vil gerne takke den amerikanske regering og landende i EU for sanktionerne mod Rusland. Takket være dem er rublen styrket til sin maksimale værdi over for euroen siden 2015 og dollaren siden 2018, indleder han og hævder, at han vekslede alle sine dollars i marts til en langt højere værdi end i dag.

- Det er langt mere, end jeg kunne have vundet i turneringer. Kan Rusland få flere sanktioner?, lyder det fra skakspilleren.

Han kan da netop heller ikke vinde præmiepenge i internationale skakturneringer, for i marts blev han idømt en seks måneder lang karantæne af det internationale skakforbund, Fide, som bestemt ikke er begejstrede for russeren.

Og de seneste tweets har næppe hjulpet på populariteten.

I marts var det også opslag på sociale medier, der kostede en straf, fordi de blev opfattet som direkte støtte til invasionen i Ukraine.

32-årige Karjakin, der aktuelt er nummer 17 i verden, blev faktisk født i Simferopol på Krim-halvøen i Ukraine og repræsenterede netop Ukraine frem til 2009, hvor han i stedet besluttede at stille op for Rusland.

