Ramt af hjerneskade efter kærestens joke

Hun har vundet både OL- og EM-guld, har spillet usandsynlige 306 landskampe for England og blev i 2017 tildelt titlen 'Member of the order of the British Empire' for sin indsats i hockey-sporten.

Nu er 34-årige Alex Danson i medierne med skidt nyt.

Hun har således ikke kunnet spille i ni måneder og fortæller nu, at det hele skyldes en joke fra kæresten.

I forbindelse med en ferie sidste år lavede kæresten så meget sjov, at hun slog hovedet bagud og lige ind i en betonvæg.

- Hjemrejsen var et mareridt. Jeg følte mig virkelig dårlig. Jeg havde hovedet i hænderne og græd, siger Danson ifølge Aftonbladet til BBC.

- Da jeg var hjemme, følte jeg mig stadig ikke godt tilpas. Jeg fik frygtelig hovedpine af lys og lyd. Jeg kom tilbage og lå i sengen i et mørkt rum i en måned, siger hun.

Alex Danson blev skadet under OL i 2012, men det var ikke så slemt, som det der siden er sket. Foto: DOMINIC EBENBICHLER/Ritzau Scanpix

Kamp om bolden i EM-kampen mod Holland. Foto: PAUL CHILDS/Ritzau Scanpix

Jubel fra Alex Danson. Foto: PETER CZIBORRA/Ritzau Scanpix

Seks uger efter hjemkomsten mødtes hun med holdkammeraterne til noget så lidt stressende som keramikmaling.

Hun overtalte lægen til, at hun måtte være med, men arrangementet var ikke den store succes.

- Jeg var der en time, og alt, jeg husker, var, en samtale med en holdkammerat ved siden af mig, hvor jeg mistede evnen til at tale. Jeg kunne bare ikke sige noget ord.

- Jeg var meget syg, husker ikke meget og kom på hospitalet, siger hun.

Og det blev ikke nemmere.

- De næste måneder var virkelig udfordrende. Jeg var i sengen 24 timer i døgnet, og jeg kunne næsten ikke gå ud til badeværelset, siger hun.

- Jeg har haft en fantastisk karriere. Jeg troede aldrig, at det ville blive taget væk fra mig så hurtigt. Jeg håber stadig, at jeg kan vende tilbage. De siger, at jeg kan komme mig, og jeg tror på det, siger hun.

Det var ved OL i Rio i 2016, at Alex Danson var med til at vinde OL-guld med Storbritannien.

