Ramte fugleflok: Tvunget til nødlanding

Et fly lejet af NBA-topholdet Utah Jazz måtte tirsdag foretage en nødlanding kort efter afgang fra lufthavnen i Salt Lake City, hvor holdet har hjemme.

Delta Airlines Boeing 757-flyet blev kort inde i flyvningen tvunget til at vende om, efter at en kollision med en flok fugle fik den venstre motor til at lukke ned.

Utah Jazz var på vej til delstaten Tennessee, hvor holdet onsdag skal møde Memphis Grizzlies.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne.

En talsperson for Delta Airlines bekræfter over for lokalmediet FOX 13 i Utah, at det pågældende fly var involveret i episoden.

Utah Jazz har siden selv bekræftet, at holdets spillere var om bord på flyet.

- Da flyet var på vej til at lette, ramte det en flok fugle. Den venstre motor blev lukket ned, og piloten udsendte et nødsignal til Salt Lake International Airport. Flyet landede uden problemer og var selv i stand til at køre tilbage til gaten, oplyser Delta Airlines i en meddelelse til FOX 13.

Det er uklart, hvornår Utah Jazz skal med et andet fly.

Donovan Mitchell, Royce O'Neal, Mike Conley og Jordan Clarkson er blandt flere spillere fra holdet, der efterfølgende har delt opslag på Twitter af en emoji med hænderne foldet i bøn.

Franskmanden Rudy Gobert har delt et opslag på platformen, hvor han skriver:

- Det er en smuk dag.

Motorproblemer er stort set også det eneste, der har kunnet stoppe Utah Jazz i denne sæson. NBA-holdet har vundet sine seneste seks kampe i træk og fører Western Conference med 35 sejre og 11 nederlag.