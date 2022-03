Raser over Putin-show: - Skørt og idiotisk

Skørt og idiotisk.

Det er nogle af de ord, som sports- og marketingchefen i Kinetixx, Helmut Hanus, bruger om de russiske atleter, som deltog i fejringen af Krim-annekteringen i sidste uge.

Kinetixx har haft en sponsoraftale med flere russiske atleter herunder den russiske langrendsløber Aleksandr Bolshunov.

- Jeg har ingen ord. Han har vist sig at være tilhænger af Putin, og det er fuldstændig uacceptabelt. Det tager vi fuldstændig afstand fra, Helmut Hanus til norske VG.

Aleksandr Bolshunov er en af de største skisportsstjerner i verden. Han har senest vundet guld til de olympiske lege i Beijing.

- Bolshunov og andre har støttet Putin. At se dem på stadion under propagandashowet var fuldstændig umuligt at acceptere. Det er frygtelig trist at se, siger Helmut Hanus.

Aleksandr Bolshunov vandt guld ved OL i Beijing i mændenes 15 km Skiathlon. Foto: Marko Djurica/Ritzau Scanpix

Fejring af Krim-annekteringen

I sidste uge dukkede der billeder op, som chokerede mange. På et stadion i Moskva fejrede Putin otteårsdagen for annekteringen af Krim.

Til stede var Putin selv, hvor han holdt tale for de mere end 80.000 fremmødte russere, men der var også mange russiske atleter tilstede. Herunder flere skiløbere, skøjteløbere og andre, som deltog ved OL i Beijing.

Kinetixx har haft en stor sponsoraftale med det russiske skiforbund, som virksomheden opsagde kort efter, at Rusland invaderede nabolandet Ukraine.