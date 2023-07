Reagerer på søns hjertestop: - Vi er så taknemmelige

Basketball-verdenen blev ramt af et enormt chok i begyndelsen af ugen.

Her blev Bronny James - søn af superstjernen LeBron James - ramt af et hjertestop.

Uheldet skete, mens amerikaneren trænede på sin skole. Han blev hastet til et hospital og har heldigvis gjort fremskridt lige siden.

Nu har LeBron James reageret på den store forskrækkelse, der ramte familien.

Det gør den 38-årige Los Angeles Lakers-stjerne på Twitter. Sådan lyder det fra TMZ.

Bronny James har det heldigvis godt efter sit hjertestop. Foto: Gregory Payan/Ritzau Scanpix

- Jeg vil gerne takke de utallige mennesker, som har sendt min familie kærlighed og bønner. Vi kan føle jer, og vi er så taknemmelige, skriver NBA-spilleren, inden han fortsætter:

- Alle har det fantastisk. Vi har vores familie samlet, vi er i sikkerhed og raske. Og vi føler jeres kærlighed.

Den levende basketball-legende tilføjer i opslaget på det sociale medie, at der er mere at sige om Bronny James' forfærdelige oplevelse mandag.

- Vi vil have mere at sige, når vi er klar til det. Men jeg ønskede at fortælle jer, hvor meget jeres støtte har betydet for os.

På nuværende tidspunkt er det uklart, hvorfor 18-årige Bronny James blev ramt af et hjertestop.

Og ifølge det amerikanske medie vides det heller ikke, hvornår han kan vende hjem fra hospitalet.