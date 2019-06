Reality-babe hylder kæresten efter drømme-kontrakt

Den 26-årige William Karlsson svenske ishockey-stjerne William Karlsson har netop forlænget sin aftale NHL-klubben Vegas Golden Knights, og det er blevet til en særdeles luktrativ ny 8-årig (!) aftale, som sikrer ham i omegnen af en halv milliard kroner!

En regulær drømmekontrakt for svenskeren, der ikke overraskende var særdeles glad for sin nye kontrakt. Men også hans bedre halvdel, reality-stjernen Emily Ferguson, jubler højlydt og er mindst lige så glad som sin kæreste.

Hun hylder ham i et opslag på Instagram.

Her skriver hun blandt andet:

'Jeg er så glad på dine vegne. Dit hårde arbejde og dedikation har fået dig hertil, og du fortjener det hele.'

Parret fandt sammen tilbage i november 2017.

Både William og Emily er glade for at skulle bo sammen i Las Vegas, og den nyhed deler William også på sin Instagram-profil, hvor han skriver:



'Tommelfinger op for Vegas! Der er intet sted, jeg hellere ville være!'

– Hun er her fra Las Vegas, hvilket jeg selvfølgelig kan mærke, da hun har sin egen omgangskreds og sit eget liv her. Hun har sine egne venner her og holder sig selv beskæftiget, når jeg er ude og rejse med holdet, hvilket er skønt, sagde William Karlsson i et interview til Expressen tidligere i år.

Kæresten Emily Ferguson er blandt andet kendt for sin medvirken i reality-serien 'The Bachelor' sammen med sin tvillingesøster og har samtidig et samarbejde med tvillingesøsteren, hvor de sælger tøj og smykker.

'Jeg er så begejstret for vores fremtidige liv sammen i VIVA LA VEGAS,' slutter den 26-årige Emily Ferguson af med at skrive.

Her ses et Emily og tvillingesøsteren Haley Ferguson.