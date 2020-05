Ren galimatias: - Han er jo færdig

Den pensionerede sværvægtsbokser Brian Nielsen er ikke imponeret over de videoer, som Mike Tyson har smidt på sociale medier, hvor han antyder et potentielt comeback

Brian Nielsen er nok den dansker, der kender 'Iron Mike' bedst.

De to mødte hinanden i bokseringen under en storstilet kamp tilbage i 2001. Den danske bokser gav dog op ved starten af syvende omgang på grund af en øjenskade.

Bokseeventyret nåede da også sin ende i 2003, hvor den i dag 55-årige dansker havde 66 kampe som professionel med 64 sejre til følge.

Hans tidligere modstander er blot to år yngre, men trods sin høje alder har amerikaneren luftet tanken om at iføre sig boksehandskerne endnu engang.

- Jeg har trænet hårdt den seneste uge. Det har været hårdt, og min krop er rigtig øm. Jeg tror, jeg kommer til at deltage i nogle træningsstævner og komme i form, sagde Mike Tyson i forbindelse med et interview med rapperen T.I.

Den udmelding har hans tidligere danske rival ikke meget tilovers for.

- Det kunne være sjovt. Altså der er ingen tvivl om, at han har gjort det rigtig godt. Men den sidste kamp, han var med i, var noget fucking lort, siger Brian Nielsen til Ekstra Bladet.

- Han er jo færdig. Jeg kan godt forstå, at han har lyst. Det indrømmer jeg gerne selv, at jeg nogle gange selv har. Men det ville være galimatias at vende tilbage i ringen, fortæller Nielsen.

'The Baddest Man on the Planet' har annonceret, at én af grundene til, at han måske godt kunne tænke sig at komme tilbage, er, at de penge, som han ville tjene på stævner, skulle doneres til velgørenhed.

Noget, som Brian Nielsen godt kunne tænke sig at hjælpe ham med.

- Han må godt få nogle penge af mig. Men jeg skal ikke bokse imod ham, lyder det stensikkert fra den pensionerede danske bokser.

