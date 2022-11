René Holten går solo: Skal finde en kvart million

René Holten Poulsen er fast besluttet på at fortsætte karrieren med VM og OL som de næste mål.

Det er, til trods for at kajakforbundet har vraget ham til landsholdets elitecenter, og støtten fra Team Danmark er ophørt.

- Jeg er ikke vildt god til at give op. Men jeg skulle finde ud af, hvordan jeg kunne komme videre. Jeg håber at få ro i det økonomiske og hele det cirkus, der har været, så jeg kan fokusere på sporten, siger René Holten.

De seneste møder med kajakforbundet og Team Danmark har ikke ændret på noget, og René Holten går nu sine egne veje.

- Det var ærgerligt, vi ikke fandt en løsning. Men jeg gider ikke bruge mere energi på det med Team Danmark lige nu. Det er simpelthen for udmarvende.

- Hvis de er interesseret i at støtte mig, så griber de knoglen, og så tager vi en snak igen, siger René Holten.

Dermed bliver pagajerne ikke lagt på hylden foreløbig, og drømmen om succes OL i Paris i 2024 lever videre.

Det kræver dog penge, og rundt regnet jagter den 33-årige kajakroer lige nu en kvart million kroner til at komme på træningslejre frem mod VM næste år.

- Jeg skal jo finde nogle penge for at få det til at hænge sammen. Jeg kan ikke betale træningslejrene med flotte overarme. Jeg skal finde 250.000 kroner, så kører hjulene rundt i et års tid.

- Hvis ikke jeg henter 250.000 kroner, fortsætter jeg med det, jeg kan. Jeg kommer ikke til at give op. Hvis der er en økonomisk begrænsning, så er det nok knapt så mange træningslejre, jeg kan deltage i.

- Som udgangspunkt kommer jeg til at gøre alt, hvad der overhovedet står i min magt, for at lykkes, siger René Holten.

Han har rakt ud efter hjælp og økonomisk støtte på LinkedIn, hvor han beskriver sin situation.

Han har fået arrangeret de første træningslejre frem mod VM. Han kommer ikke til at træne mutters alene, men udnytter sit netværk og træner med både belgiere og italienere.

- Det er andre holds træningslejre. Jeg har allerede en aftale med en belgier, der blev nummer seks til VM. Jeg har også en aftale med italieneren, der blev firer til EM, siger René Holten.

Kajakforbundet havde også en ikke-sportslig årsag til bruddet René Holten. Selv om årsagen ikke er blevet udpenslet i detaljer, har René Holten en idé om, hvad den del af kritikken går på.

- De kom ikke med årsagen. Det har de ikke gjort på noget tidspunkt. Andet end at de ikke kunne udvikle mig. Det er det eneste, de var specifikke på.

- Jeg er ret kompromisløs og meget direkte i min kommunikation. Det tror jeg ikke, de synes om. Det er et gæt fra min side, siger René Holten.

Han fortryder dog ikke sin kompromisløse stil eller direkte kommunikation.

- Er det ikke elitesport, vi dyrker? Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal gøre det anderledes og samtidig opnå de resultater, jeg har gjort i min karriere. Jeg er med på, at det ikke altid er rart.

- Men man skåner ikke nogen ved at bløde det ud eller trække det ud. Det gør det bare værre, mener han.