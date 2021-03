Riis-søn jagter stor drøm

Bjarne Riis' ældste søn har startet et professionelt triatlonhold op og satser hårdt på succes - og far står klar i kulissen

Som seks-årig var han med på sidelinjen, da hans far Bjarne Riis vandt Tour de France i 1996.

Nu har 31-årige Jesper Nybo Riis startet sit eget professionelle triatlon-hold op og har sammen med makkeren Emil Sloth Nielsen fra Aarhus 1900 stiftet holdet CapraTri.

- Mit mål for i år er en top-fem-placering i en ironman, og jeg ser mig selv kunne vinde en ironman inden for de næste par år. Hvis jeg kan det, så vil det være fuldstændig vanvittigt. Det kunne være fedt at komme til Hawaii, men jeg er også realistisk. Jeg er kommet sent ind i sporten, siger han i podcasten Kinghooper.

I en ironman skal Jesper Nybo Riis svømme 3,8 kilometer, cykle 180 kilometer og løbe et maraton på 42,195 kilometer. Foto: Claus Bonnerup

Anne Dorthe: - Det har Bjarne og jeg fortrudt

Mange kender en onkel eller ven, der har konkurreret på Hawaii, men for Jesper Nybo Riis gælder det om at deltage i de professionelles felt, hvor kun verdens 50-60 bedste triatleter dyster. Og her er adgangskravet, at man har vundet en Ironman.

Det bliver svært, for selvom triatleter kan udvikle udholdenheden frem til, de bliver 40, så er Jesper Nybo Riis kommet sent i gang, efter jobbet med sponsorater hos Saxobank blev sagt op.

Til gengæld får han udover fra sin træner også gode råd fra sin far, der har et skarpt øje for forbedringer,

- Han holder sig egentlig tilbage, men når jeg selv åbner op for det, så kommer han med 100 kilometer i timen og tegner på et A4-papir foran mig med kruseduller, at det er sådan min formkurve skal gå, og her skal jeg restituere, og så kommer han bare med alt sit engagement, og det er virkelig fedt, siger Jesper Nybo Riis i podcasten.

Foreløbig er en femteplads i Challenge Madrid i 2019 det bedste resultat for Bjarne Riis' ældste af seks sønner.

Jesper Nybo Riis har tidligere medvirket i DR-dokumentaren 'Riis - Forfra', hvor han fortalte om sin fars nedtur.

Familien fortæller: Sådan gik Bjarne ned

Jesper Nybo Riis var sammen med lillebror Thomas og deres mor Mette med, da drengenes far Bjarne Riis blev hyldet på Rådhuspladsen for Tour de France-sejren i 1996. Foto: Thomas Søndergaard/Ritzau Scanpix

Her i 2000 er Jesper også med til starten på Danmark Rundt. Foto: Claus Bonnerup

