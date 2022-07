Risikerer 10 års fængsel

Fredag begyndte den omdiskuterede retssag mod den kvindelige amerikanske basketballspiller og dobbelte OL-guldvinder Brittney Griner.

Retssagen finder sted i udkanten af Moskva. Her kan hun risikere at få op til ti års fængsel for smugling af narkotika.

Det skriver Reuters.

Sagen startede i begyndelsen af februar, da Griner ifølge russiske myndigheder blev taget i lufthavnen med cannabisolie i bagagen.

Samme måned gik Rusland i krig med Ukraine. Et forløb, der forværrede forholdet mellem USA og Rusland og ledte til mistanke om, at tilbageholdelsen af Griner er politisk motiveret.

Det benægter man i Kreml.

- Jeg kan kun udtale mig ud fra de kendte omstændigheder, og faktum er, at nævnte atlet blev tilbageholdt med ulovlig narkotika, siger talsmand for Kreml Dmitry Peskov til Reuters.

Det er langt fra alle, der køber den forklaring.

Tilbage i marts udtrykte en tidligere amerikansk forsvarsminister bekymring for, at Griner er blevet en brik i et politisk spil.

- Hvis vi vil have hende ud af fængslet, vil Rusland stille nogle betingelser. Det kunne være en udveksling af fanger, sagde Evelyn Sparks til Yahoo Sports.

Desuden hævder en række amerikanske embedsmænd og atleter, at hun er blevet uretmæssigt tilbageholdt og straks bør returneres til sin familie i USA.

Griner fortæller til Reuters, at hun har haft det hårdt i detentionen. Hun snakker ikke russisk og har været ude af stand til at holde sig i form.

Griners advokater nægter at svare på, om hun erkender sig skyldig eller ej.

Det amerikanske udenrigsministerium har siden marts advaret om risikoen for at blive tilbageholdt i Rusland.