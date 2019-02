Robotter, flyvende biler og havfruer: Se de fedeste Super Bowl-reklamer

Der er ikke sparet på pengene, når de store reklamebureauer har idéudviklet på deres reklamer under dette års Super Bowl. Det er alt fra hunde, robotter og verdensstjerner, der medvirker i de pompøse reklamer

Børne-robotter, flyvende biler, havfruer og en rapsanger i en bil lavet af is.

Det er, hvad man blandt andet fik at se under reklamepausen ved årets Super Bowl.

Reklamerne har en tradition for ikke at spare på noget, hvilket også kan ses i tidligere års udgaver.

Det er bestemt ikke billigt at få sin reklame med i Super Bowl. I år det et beløb på 35 millioner kroner for 30 sekunder, der bliver spenderet.

Over 1,1 millioner kroner i sekundet var der en reklame, der kostede til Super Bowl 53. Der er med andre ord en del på spil, og det er vigtigt, at folk husker de dyre reklamer og taler om dem efterfølgende for de store firmaer som Mercedes, Colgate, Pringles og Audi.

Der var et par missere imellem, men her har vi samlet de bedste reklamer fra Super Bowl.

En af de første reklamer, der er blevet sendt under Super Bowl er endda produceret i samarbejde med en dansk kendis. Nemlig Jørgen Leth. Reklamen er en optagelse af en Andy Warhol i 70erne, som Tour de France-kommentar Jørgen Leth filmede for Burger King.

Her er nogle udvalgte reklamer i fuld længde: