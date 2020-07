Rører ikke en finger - tjener millioner

I baseball såvel som så mange andre sportsgrene holder hold gerne på deres mest rutinerede kræfter for erfaringens skyld.

Også selvom de ikke spiller hver kamp, kan de stadig have stor værdi på et mandskab.

Bobby Bonilla spiller heller ikke ligefrem hver kamp for The New York Mets. Faktisk har han ikke spillet en kamp siden 2001. Men det afholder ikke The Mets fra at punge godt og grundigt ud for deres efterhånden 57-årige veteran.

Siden 2011 har han kunne hæve en årsløn på 1,2 millioner dollars, knap otte millioner kroner. Og det bliver han ved med, til han er fyldt 72.

Det skriver USA Today.

Artiklen fortsætter under billedet ...

To af de helt store amerikanske sportsstjerner i 90'erne, Deion Sanders og Bobby Bonilla. Foto: Bebeto Matthews/Ritzau Scanpix

Ville sikre fremtiden

Hvordan i alverden kommer sådan en aftale i hus? Man har den rigtige agent.

Bobby Bonilla havde agenten Dennis Gilbert med til forhandlingerne med The Mets, da han blev hentet ind på en rekord-stor kontrakt i 1991, der ville indbringe Bonilla 192 millioner kroner de kommende fem år.

En kontrakt, der er endt med at bide dem i røven frem til år 2035, hvor Bonilla fylder 72.

Han var et kæmpe navn i sporten i starten af 1990'erne, og holdene kæmpede om en kontrakt med ham.

Gilbert havde før sikret andre sports- og filmstjerner gode kontrakter. Blandt andet forsikringer til Michael Jackson og Robin Williams. Han skulle sørge for den rette kontrakt til Bonilla.

- Hvad er en boldspiller uddannet til i pensionen? Det er som at være konge - du bliver ikke trænet til at være andet, erindrer Dennis Gilbert.

- I Bobbys tilfælde ville jeg bare sikre mig, at han var sikker resten af sine dage, tilføjer han over for det amerikanske medie.

Det, må man sige, er lykkedes.

Bobby Bonilla-dagen

Den dengang 37-årige baseball-spiller manglede stadig løn for sin sidste sæson, da han i år 2000 blev sendt videre fra The Mets.

Samtidig havde investoren Bernie Madoff skudt en masse penge i klubben, og det havde Mets tænkt sig at udnytte.

I stedet for at udbetale de 5,9 millioner dollars, eller 39 millioner kroner, på stedet, vurderede Mets, at de kunne spare penge ved i stedet at tildele Bonilla en procentdel af investeringen fra Bernie Madoff. Den skulle løbe fra 2011 til 2035, netop for at have Bonillas, og Gilberts, ønsker om fremtiden opfyldt.

Madoffs investeringer skulle dog vise sig at være et svindelnummer af dimensioner og til milliarder af dollars.

Så for at gøre en lang historie kort, så er Mets forpligtede til at betale Bonilla 30 millioner dollars, svarende til 198 millioner kroner i form af en årlig betaling på otte millioner kroner frem til 2035.

Betalingen falder hvert år 1. juli, som naturligvis i Baseball-verdenen er kendt som 'Bobby Bonilla Day'.

Se også: Løbe-ikon fældet: Fire års karantæne

Se også: Verdensstjerne stopper karrieren

Se også: Storhold får kæmpe bøde