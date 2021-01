Roerne Rasmus Quist og Mads Rasmussen er kommet i Hall of Fame

Roerne Rasmus Quist og Mads Rasmussen, som to gange vandt VM og triumferede ved OL i London i 2012, er indlemmet i Sportens Hall of Fame

Den store jubelfest på direkte tv blev aflyst af coronakrisen, men hæderen er den samme: Rasmus Quist og Mads Rasmussen er indlemmet i Sportens Hall of Fame som nogle af de største idrætsfolk i Danmark gennem alle tider.

Et væld af imponerende præstationer leverede de to roere i deres karriere, som blev kronet med to gange VM-guld og guld ved de olympiske lege i London i 2012 i dobbeltsculler. Det sender dem ind i det fornemme selskab i Hall of Fame ved siden af koryfæer som Michael Laudrup, Poul Elvstrøm, Lene Køppen og Erik Gundersen.

- Det er en kæmpe ære, siger Mads Rasmussen.

- Når vi får denne hæder så længe efter, at vi er stoppet, så er det lykkedes os at skabe en værdi i sporten ud over, hvad den har givet os personligt.

- Også for andre har det været en oplevelse for andre at følge vores os, så det er noget, jeg er superstolt over, siger Mads Rasmussen, som sammen med Rasmus Quist stoppede karrieren i 2016.

- Jeg er stolt og benovet, siger Rasmus Quist.

- Alle, der hidtil er kommet i Hall of Fame, er individuelle atleter, så vi havde egentlig afskrevet det som en mulighed for os, selv om vi ligger fint på omgangshøjde med de andre, hvad angår præstationerne.

- Det er specielt, at vi er en double. Det giver en særlig stolthed, siger Rasmus Quist.

- Ja, man kan godt pille en spiller ud i fodbold eller håndbold, men det var umuligt i vores tilfælde, siger Mads Rasmussen.

- Så jeg tænkte, at drømmen om Hall of Fame nok aldrig kunne blive til virkelighed, men det er den blevet, og det er superfedt.

Sportens Hall of Fame blev indstiftet i 1992, da de første ti legender blev optaget, og Mads Rasmussen blev tidligt opmærksom på det fine selskab.

- Det var noget, jeg som ganske ung roer lagde mærke til, og som man kunne drømme om at blive optaget i, fortæller Mads Rasmussen.

- Man bliver ikke rig af roning, så det er en sport, vi altid har dyrket for vores egen fornøjelses skyld og for den ære, der følger med. Det er en stor ære at være en del af det fine selskab, siger han.

Både Rasmussen og Quist glæder sig til den dag, de kan tage deres børn med i Idrættens Hus og pege sig selv ud blandt de mange buster og berette om ‘gamle dage’, da far stod øverst på skamlen ved de olympiske lege.

- Når man indstiller karrieren, får man let følelsen af, at toget bare kører videre, mens man selv bliver glemt lidt, siger Rasmus Quist.

- Det er dejligt at vide, at det, man har præsteret, faktisk ikke er helt forsvundet i glemslen. Det er denne hæder et bevis på, siger Quist.

I det civile liv er 40-årige Rasmus Quist Hansen vvs-installatør, mens 39-årige Mads Rasmussen er læge.

- Vi har da nok tænkt meget mere på vores aktive karriere i den senere tid, hvor vi har vidst, at vi træder ind i Hall of Fame. Det er som at have fået lidt ny benzin på motoren, siger Quist.

- Det er dejligt at få sådan en anerkendelse og komme med i så fint selskab med sportsfolk, som man selv så op til, da man var ung. At være på linje med dem føles sådan set meget rart.

De største af de største

37 atleter er nu optaget i Sportens Hall of Fame.

Sidste år blev bokseren Mikkel Kessler medlem, og en bronzebuste af ham står som bevis derpå udstillet i Idrættens Hus i Brøndby sammen med buster af de 34 øvrige. Samlingen bliver nu udvidet med en buste af Rasmus Quist og Mads Rasmussen.

For at blive optaget i Sportens Hall of Fame skal man have leveret exceptionelle præstationer inden for sin sportsgren samt have indstillet sin aktive karriere.

De tre partnere bag Sportens Hall of Fame er Danmarks Idræts-Forbund, Team Danmark og Ekstra Bladet.