Rusland: Joe Biden kan ikke hjælpe

Tidligere på dagen erklærede Brittney Griner sig skyldig i at forsøge at smugle cannabisolie ind i Rusland.

Brittney Griners lejr har sendt et brev til Joe Biden, efter at hun siden februar er blevet tilbageholdt i Rusland og risikerer op til ti års fængsel for smugling af narkotika.

Men Brittney Griner har ikke gavn af, at amerikanske politikere - heriblandt præsident Joe Biden - blander sig i sagen.

Det fastslår Sergei Ryabkov, der er viceudenrigsminister i Rusland, torsdag.

- Hypen, som moderne politikere elsker at skabe, forstyrrer kun sagen, siger Ryabkov ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Det distraherer ikke kun sagen, det blander også tingene sammen. Der er brug for tavshed, mener han.

Joe Biden har udtalt, at Brittney Griner på uretfærdig vis er tilbageholdt under utålelige forhold og har sendt et brev til basketstjernen. Joe Biden vil have hende hjem.

Brevvekslingen bliver der også kigget skævt til fra russisk side.

- Korrespondance af den slags kan ikke hjælpe noget, siger Ryabkov.

Det er planen, at Griner skal i retten torsdag, men det er der ikke kommet nyt om.

Den omdiskuterede retssag mod den amerikanske basketballspiller begyndte for en uge siden i udkanten af Moskva.

Her risikerer den 31-årige op til ti års fængsel for smugling af narkotika. Sagen begyndte den 17. februar, da Griner blev stoppet i en international lufthavn i Moskva med cannabisolie i bagagen.

En uge senere - 24. februar - invaderede Rusland naboen Ukraine. Et forløb, der forværrede forholdet mellem USA og Rusland og ledte til mistanke om, at tilbageholdelsen af Griner er politisk motiveret.

Det benægter man i Kreml.

Det amerikanske udenrigsministerium har siden marts advaret amerikanske statsborgere om risikoen for at blive tilbageholdt i Rusland.

AP skriver, at færre end én procent af tiltalte i russiske straffesager bliver frifundet.

