Rusland sviner nordmænd til: - Ulækre kakerlakker

Forholdet mellem Rusland og Norge er køligt, og nu sender flere tidligere russiske topatleter en gedigen sviner mod nordmændene.

- Vi er deres største konkurrenter, og vi vil altid være stærkere end dem. Derfor er de imod, at vi deltager i internationale konkurrence, siger russiske Anfisa Reztsova ifølge det norske medie VG, der tilføjer, at nordmændene er nogle 'ulækre kakerlakker'.

De grimme ord kommer som led i debatten om, hvorvidt russiske atleter skal have lov til at deltage ved OL og andre internationale konkurrencer, mens landet fører krig mod Ukraine.

Den Internationale Olympiske Komité har åbnet døren for, at atleter fra Rusland og Belarus kan deltage i OL - en udmelding, norske atleter har taget kraftig afstand fra.

Forstår dem godt

Chefen for det norske skiskytteforbund, Per-Arne Botnan, understreger over for VG, at han ikke har set de konkrete udtalelser fra russerne.

Men han forstår godt, at de er frustrerede og skuffede.

- Atleterne er i et land og repræsenterer en nation, hvor politik og sport går hånd i hånd. Så længe Rusland fører en krig mod et andet land, er det ikke foreneligt med, at de deltager i en sportsbegivenhed. Ingen kan påstå andet, end at der er stærke bånd mellem sport og politik.

- Vi ser performere, der bliver brugt og stiller op, når magteliten gerne vil vise sig frem. At atleter får militære priser, når de gør det godt, siger Botnan til VG.