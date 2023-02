Russer om udelukkelse: - Ulovligt og dumt

Debatten om, hvorvidt russiske atleter skal have lov til at deltage i internationale sportsbegivenheder, er betændt.

Og nu langer den russiske langrendsskiløber Veronika Stepanova kraftigt ud efter beslutningen om, at russiske og belarusiske atleter er suspenderet forud for World Cup i Planica i Slovenien.

- Beslutningen om at holde os ude af international sport er både ulovlig og direkte dum, siger Stepanova ifølge Aftonbladet.

Savner en linje

Den 22-årige atlet var med til at vinde guld til Rusland i den olympiske stafet i Kina sidste år, og hun mener, at det russiske landshold vil blive savnet i Slovenien.

Hun forstår ikke, hvad man opnår ved at suspendere atleter, og fremhæver, at der ikke er samme linje i andre sportsgrene.

- I sportsgrene, hvor kommercielle interesser fylder mere, såsom tennis, UFC og så videre, må russerne gerne deltage. Når Ovetchkin scorer, eller Daniil Medvedev vinder, så hepper vi lige så meget på dem, som vi gjorde før, siger Veronika Stepanova.

Klar til boykot

Den svenske langrendsløber Linn Svahn mener bestemt ikke, at de russiske atleter skal have lov til at deltage i World Cuppen.

Hun er ligefrem klar til at boykotte turneringen, hvis Stepanova og hendes kolleger må konkurrere.

- Rusland fører krig mod Ukraine, og så er det tragisk, at sporten kommer under pres, har hun udtalt i januar.

World Cuppen i Planica starter i dag, og de russiske og belarusiske atleter får altså ikke lov til at stille op.