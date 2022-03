Russer udelukkes for opslag på sociale medier

Det Internationale Skakforbund (FIDE) har tildelt den russiske skakspiller Sergey Karjakin en karantæne på seks måneder, der udelukker ham fra at deltage ved turneringer under Fide.

Udelukkelsen sker som følge af, at den 32-årige russer har brudt forbundets etiske retningslinjer.

Karjakin har siden den russiske invasion af Ukraine delt opslag på blandt andet Twitter, der af Fide opfattes som støtte til Ruslands invasion i Ukraine.

Søndag i sidste uge delte han et billede af ham selv i selskab med Anton Eduardovich Vaino, der er stabschef for den russiske præsidentielle eksekutivkomité. I baggrunden af det billede var et maleri af Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Karjakin er selv født i Ukraine, men har repræsenteret Rusland i skakturneringer siden 2009. Ifølge FIDE har han mulighed for at appellere dommen inden for 21 dage. Udelukkelsen gælder fra mandag.