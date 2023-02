Russisk exit godkendt

Det internationale skakforbund har godkendt Ruslands ansøgning om at skifte fra Europa til Asien

Strenge restriktioner mod russiske skakspillere fik sidste år den krigsførende nations skakforbund til at ansøge om at skifte fra det europæiske forbund (ECU) til den asiatiske ditto.

Den ansøgning er nu formelt godkendt af det internationale skakforbund (FIDE), oplyser begge forbund på deres respektive hjemmesider.

Beslutningen blev taget tirsdag, men der venter fortsat en endelig godkendelse fra det asiatiske forbund (ACF). Den forventes dog at være en formsag. Den endelige beslutning træffes 28. februar i Abu Dhabi.

Russisk præsident

Præsidenten for det internationale skakforbund er russer og hedder Arkady Dvorkovich. Han blev genvalgt i august sidste år og sidder desuden også i toppen af det russiske forbund, hvorfor det heller ikke er nogen overraskelse, at den russiske anmodning er blevet accepteret.

Læs mere om genvalget, som havde en dansker i en hovedrolle her.

Annonce:

De russiske skakspillere er da heller ikke omfattet af lige så strenge restriktioner i FIDE-regi, som det er tilfældet i europæisk sammenhæng.

Russiske spillere kan således fortsat deltage i FIDE-turneringer, selvom de er registreret i det russiske forbund - dog uden tydelige russiske symvoler. Hos ECU skal spillerne registreres under neutralt flag eller stille op for et andet forbund end det russiske.

Rusland er dog udelukket fra at afholde officielle FIDE-turneringer, ligesom de er udelukket fra at deltage i holdturneringer.

Præsidenten Arkady Dvorkovich kom dog i modvind i hjemlandet for en kommentar om krigen i Ukraine. Læs mere om det nedenfor.

Lagt for had i Rusland: - Landsforræder