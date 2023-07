Russisk skandale afsløret

Russiske atleter bliver anklaget for at snyde sig på deltagerlisten

Russiske atleter er stort set bandlyst fra alle internationale turneringer.

Men ifølge flere medier afholder det alligevel ikke nogle af landets atleter i at forsøge at komme på deltagerlisten.

Og syv af dem er tilsyneladende blevet taget på fersk gerning.

Skandalen udspiller sig ved De Panarabiske Lege, der finder sted sted i Algeriet i juli, hvor 22 arabiske nationer kæmper i forskellige sportsgrene.

Her har syv russiske atleter snydt sig ind på startlisterne, forklædt som syrere. Det skriver The Insider.

Pillet ved oplysninger

Både atleternes navne og alder er ændret. Den russiske kvinde, Milana Mugu, er for eksempel registreret som Milana Mrad, lyder det.

Et andet eksempel er, at navnet Karina Poludkina er registreret som Karina Polud og Daria Dzhedzhula er på startlisten som Dasha Dhedhula.

Det russiske sportsministerium har over for turneringe forklaret, at to af atleterne officielt er registret som syrere, og derfor ikke har noget med det russiske landshold at gøre. Det skriver Die presse.

- Hvad angår de andre atleter, stemmer oplysningerne ikke overens med virkeligheden. Atleterne vil ikke deltage i mesterskaberne og har ikke skiftet statsborgerskab, sagde talsmanden yderligere.

Ifølge medierne meddelte de nationale forbund for atletik og cykling, at de ville behandle sagen.