Russisk stjerne raser: - De skubber problemet

Den russiske skiløber Veronika Stepanovas tror ikke på, at et forbud mod russiske atleter er sundt

Nogle russere må, andre russere må ikke.

I Veronika Stepanovas tilfælde, så skal hun holde sig langt væk.

For den 22-årige skiløber er en af dem, som bliver udelukket for at deltage i internationale konkurencer.

Og det for hende nu igen til at lange ud om ubalancen.

Veronika Stepanova har tidligere været ude og kritisere, hvordan nogle russiske sportsudøvere for lov til at fortsætte deres internationale karriere, mens andre - som hende - ikke må.

Veronika Stepanova deltog i Vinter OL i 2022. Foto: Aaron Favila/Ritzau Scanpix

Her har hun blandt omtalt tennis- og fodboldturneringer, hvoraf hun også har pointeret tennisstjernen Daniil Medvedev, der netop nu skal til at spille i French Open.

Men hendes sportsgren ser fortsat ud til at blive holdt ude.

Støtter Putin

For i onsdag kom beslutningen fra Det Internationale Skiforbund (FIS) om, at man forlænger suspenderingen af russiske og belarusiske skiløbere.

Og det har fået hende til at reagere.

- FIS forsøger at finde en balance, men det ser mest ud til, at de skubber problemet foran sig, og de håber bestemt, at situationen vil 'løse sig selv'. Det tror jeg ikke, siger hun og fortsætter:

- Lad mig være klar: Enten kommer vi tilbage som ligeværdige, eller også kommer vi slet ikke tilbage.

Derfor åbner hun også op for, at de russiske atleter, der bliver nægtet deltagelse i internationale konkurrencer, kan finde andre arenaer, som forbundet ikke berører.

Forbuddet fra FIS trådte i kraft, efter at Rusland indledte sin invasion af Ukraine.

Veronika Stepanova har tidligere gjort det klart, at hun støtter den russiske præsident, Vladimir Putin.

