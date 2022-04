Så torturerede og henrettede civile i Butja

Vladimir Klitschko rapporterer jævnligt fra slagmarken i Ukraine og kunne senest fortælle, at civile ukrainere bliver tortureret og dræbt af de russiske styrker

Tidligere på ugen florerede uhyggelige billeder og videoklip af døde mennesker, der lå bagbundet på hænderne på internettet.

Klitschko deler uhyggelig video: - Det er folkedrab

Den tidligere stjernebokser Vladimir Klitschko delte selv en video, hvor han filmede omkring sig og forklarede, hvilke rædsler han så, når han gik gennem byen Butja, efter de russiske styrker havde trukket sig fra byen.

Nu understreger den tidligere verdensmester over for radiostationen Radio 5, at han så flere civile mennesker, der var blevet "tortureret" og "henrettet" på åben gade.

Det skriver BBC.

- Jeg havde aldrig troet, at mennesker kunne gøre den slags til folk, der ikke kæmpede imod, sagde Klitschko.

Derudover kom den 46-årige ukrainer med en opfordring til omverden om at hjælpe aktivt til.

- Hvis du blot er passiv og bare ser til fra sidelinjen, hvad der foregår, er du en del af den her invasion. Du støtter invasionen. Civile menneskers blod er på dine hænder, hvis du blot ser, hvad der foregår i stedet for at skride til handling.

Vladimir Klitschko er en af de mange frivillige ukrainere, som gik ind i ukrainske hær, da landet blev invaderet af Rusland.

Klitschko er bredt anerkendt som en af de bedste boksere i 00'erne. Han blev sværvægtsmester i 2000, da han vandt over Chris Byrd, og har sammen med sin bror Vitaly Klitschko slået deres navne fast på den internationale boksescene.

Vitaly Klitschko er borgmester i den ukrainske hovedstad, Kiev, og er ligesom sin bror meget aktiv i medierne i forhold til at opfordre omverden til at hjælpe Ukraine.

