Sad i russisk fængsel: Nu er hun tilbage

For første gang siden Brittney Griner blev løsladt, har hun spillet en professionel basketball-kamp

Den amerikanske basketballspiller Brittney Griner kom fredag på banen for sit amerikanske hold Phoenix Mercury for første gang, siden hun i december 2022 blev løsladt fra et russisk fængsel.

Griner scorede 10 point i kampen og spillede 17 minutter, men Phoenix Mercury tabte kampen 90.71 til Los Angeles Sparks.

Holdets træner Vanessa Nygaard udtalte ifølge det amerikanske medie The Athletic, at Griner har været fuld af energi.

- Hendes positive energi har virkelig hjulpet vores hold, lød det fra træneren.

Brittney Griner spiller i nummer 42. Foto: Christian Petersen/Ritzau Scanpix

Ni års fængsel

Det vakte stor opsigt i hele verden, da Brittney Griner blev anholdt for besiddelse af cannabisolie i en lufthavn i Moskva i februar 2022.

Hun fik sin endelige dom på intet mindre end ni års fængsel i august, efter hun havde erkendt at have haft cannabisolien, men nægtet at ville smugle den.

Den dobbelte OL-guldvinder blev i december 2022 en fri kvinde igen.

Det skete, da den amerikanske præsident, Joe Biden, havde indgået en fangeudveksling for at få hende fri.

I februar skrev hun under med den amerikanske basketball-klub Phoenix Mercury.