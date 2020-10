Sætter fodboldstjerne på plads

Man skulle tro, at kondien var helt i top hos Dortmund-spilleren Mats Hummels.

Alligevel skulle der ikke mere end et 400 meters løb mod atletik-stjernen Alica Schmidt til at slå ham fuldstændig ud, viser en video, der er blevet offentliggjort af konkurrencen.

Her ser man, hvordan Hummels gisper efter vejret i et forsøg på at indhente Schmidt, som med meget lette skridt sætter ham helt af.

Da Hummels med tunge ben endelig når målstregen, må han se sig slået.

- Åh gud. Det er det hårdeste, jeg nogensinde har prøvet, udbryder han, inden han dratter om på banen.

- Jeg er så glad for, at jeg har valgt fodbold, tilføjer han.

Vil have revanche

På trods af at 400 meter-løbet er noget af det hårdeste, Hummels har prøvet, er han ikke bleg for at tage udfordringen op en gang til.

- Han ønsker en ny løbskonkurrence på 400 meter for at få revanche. Jeg sagde til ham, at jeg selvfølgelig accepterer den udfordring. Og det kan nok være spændende. Han er meget ambitiøs, så jeg tror, ​​han kunne forbedre sig meget, hvis han får trænet lidt, siger Schmidt til svenske Expressen.

Atletik-stjernen var blevet inviteret til Dortmund af klubbens trøjesponsor 1 & 1, fordi hun skulle lave nogle træningsvideoer, der kunne blive udgivet på Dortmunds tv-kanal.

Hvis videoerne går godt, afviser hun ikke, at hun vil slå et smut forbi Dortmund i fremtiden, så Hummels kan få sin revanche.

- Jeg håber, at 1 & 1 inviterer mig igen. Det afhænger højst sandsynligt meget af, hvilken modtagelse filmene får, når de bliver frigivet på Dortmunds tv-kanal senere i oktober. Men jeg ved, at Mats Hummels vil have mig til at komme tilbage.

