Saudi-Arabiens kronprins tog del i fangeudveksling

Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman, og De Forenede Arabiske Emirater har været mediator mellem Rusland og USA i fangeudvekslingen af basketstjernen Brittney Griner og våbenhandleren Viktor Bout.

Det skriver Reuters.

Fangeudvekslingen er således også foregået i De Forenede Arabiske Emiraters hovedstad, Abu Dhabi.

Ifølge en fælles udtalelse fra de to arabiske lande er denne rolle en stor diplomatisk sejr.

- Denne succesfulde mediering reflekterer det stærke venskabsbånd, som de to lande har med både USA og Rusland, og den vigtige rolle de to tætte nationer spiller i at styrke dialogen mellem de to sider, lyder det i udtalelsen.

Griner blev således fløjet til Abu Dhabi i et privatfly fra Moskva, mens at Bout ligeledes blev fløjet dertil fra Washington.

Basketballstjernen var blevet dømt til ny års fængsel i en straffekoloni i Rusland. Hun blev anholdt for besiddelse af cannabisolie.

Bout, der er russisk statsborger, var en af verdens mest eftersøgte mænd, da han blev anholdt i Bangkok i 2008. Han blev udleveret til USA i 2010 og har siddet 12 år i fængsel af en dom på 25 år.