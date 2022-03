Hall of Fame-wrestleren Scott Hall er død 63 år gammel

Den tidligere wrestler Scott Hall med tilnavnet Razor Ramon er død natten til tirsdag dansk tid. Han blev 63 år gammel.

Det er Halls tætte ven og tidligere kollega Kevin Nash, som skriver om bortgangen på Instagram:

Her oplyser Nash, at man slukkede for respiratoren, som holdt Hall i live. Hall har været i respirator, efter flere hjertestop, som opstod som følge af komplikationer fra en hofteoperation.

Det skrev wrestlingmediet pwtorch søndag.

Scott Hall (nederst) i kamp mod Bill Goldberg i 1998. Foto: Erik S. Lesser/Ritzau Scanpix

Scott Hall var en af sportens store stjerner op gennem halvfemserne, hvor han som den cubanske, selvsikre Razor Ramon blandt andet kæmpede i WWE.

Her slog han flere af de allerstørste stjerner og endte med at vinde Intercontinental Championship fire gange.

Et af de mest betydningsfulde øjeblikke i Halls tid i WWE var hans kamp mod Shawn Michaels ved WrestleMania i 1994. Mange fans ser denne kamp, som en af de største inden for wrestling nogensinde.

Hall kæmpede med både alkohol- og stofmisbrug, og ligesom mange andre wrestlere var sporten hård ved hans krop.

- Han var ikke perfekt, men som han altid sagde: 'Den sidste perfekte person, som betrådte Jorden blev hamret fast på et kors', skriver vennen Kevin Nash i sit Instagram-opslag.