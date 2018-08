Se det her: Ydmyger modstander med VM's absolut skøreste mål

Der er gode mål, heldige mål, dårlige mål, og så er der bare mærkelige mål.

Sidstnævnte beskriver nok bedst en scoring under VM-slutrunden for u20-kvinder i Frankrig.

Her blev til noget af en snitter, da Englands u20-kvindelandshold søndag moste Mexico med hele 6-1 i den afsluttende kamp i gruppespillet.

Meget symptomatisk for det håbløst spillende mexicansk hold havde målmand Emily Alvararo en elendig dag på kontoret. Ikke nok med, at hun måtte hentet bolden ud af eget net seks gange, stod hun undervejs for flere store drop, der ikke just hjalp de undermatchede mexicanere.

Ved stillingen 5-1 blev hun så den uheldige hovedrolleindehaver i kampens vel nok mest besynderlige detalje.

Englændernes frontangriber Lauren Hemp bryder igennem på højresiden og tager et langt træk ind mod Emily Alvararo, der kommer stormende ud af sit mål.

Men i stedet for at sætte handskerne på klatten, springer den mexicanske målmand over bolden og kapper begge ben på den engelske angriber. Lauren Hemp falder omkuld og rammer lige ned på bolden med bagdelen.

Men i stedet for det klokkeklare straffespark, der ellers skulle have været fløjtet, triller bolden i kassen til stor morskab for både Lauren Hemp og hendes holdkammerater.

Lauren Hemp scorede i øvrigt hattrick i kampen, der sendte England videre i turneringen, mens Mexico må pakke kufferten og flyve hjem til Nordamerika med en øretæve i bagagen.