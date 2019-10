Se nøglekampen: Nu kan skæbnen afgøres for dansk storhold

Du kan se alle Bakken Bears' europæiske kampe på hjemmebane live og gratis på ekstrabladet.dk. Se med igen i aften i tv-playeren ovenfor.

Basketball-landsholdet har sat snuden i bjørnenes spor.

For første gang siden 1955 kan Danmark i 2021 komme til at spille om EM.

Dermed vil Bakken Bears danske serber Darko Jukic få opfyldt en stor drøm.

Den 29-årige landsholdsspiller holder lige nu landsholdspause, fordi han sammen med resten af Bakken Bears på tredje år er i gang med at spille Europa Cup.

Bjørnene fra Aarhus har for længst fået sat Danmark på det europæiske basketball-landkort, og det har haft en afsmittende indflydelse på landsholdet, som stormer frem, og på den seneste verdensrangliste er hoppet hele 10 pladser frem.

Darko Jukic vil være mere end klar til at trække landsholdstrøjen over hovedet i det nye år, hvor landsholdet skal i gang med den sidste kvalifikation til et EM, som i 2021 afvikles i fire forskellige lande.

Hvis det lykkedes at komme så langt, vil det være første gang i 66 år, at Danmark skal spille med blandt de bedste i Europa.

- Det er fedt også at være med i den sidste del af den optur, som dansk basketball er i gang med gennemleve, siger Darko Jukic, som efter at have forladt Frederiksberg-klubben Falcon har været ude i Europa for at søge lykken og været forbi forskellige udenlandske destinationer som Ulm, Tyskland, Fileni Jesi, Italien, Södertalje, Sverige og Krka Novo Mesto, Slovenien.

Sidstnævnte stop i Slovenien (landet er regerende europamestre, red) skulle have været springbrættet til en større liga, men en brækket fod ødelagde muligheden, så efter en sæson på Balkan blev det i stedet til Aarhus og Bakken Bears.

En klub, som han tidligere i karrieren udnævnte til sin 'hadeklub', da han spillede for 'arvefjenderne' , Aabyhøj og Horsens.

Sådan er det ikke mere.

Tværtimod.

Darko Jukic, der er født i Danmark og opvokset på Nørrebro, er i gang med den tredje sæson hos de aarhusianske bjørne, hvor han med et omfattende europæisk program kan få dæmpet udlængslen.

Efter at Bakken Bears har startet endnu et Europa Cup eventyr med et beskedent nederlag seks points nederlag til gruppens formodede stærkeste mandskab, Egis Körmend fra Ungarn, er modstanderen i onsdagens kamp, Kataja fra Finland. Finnerne fik i den første kamp store stryg af gruppens fjerde hold, Legia Warswaza og tabte med 31 point.

Bakken Bears kenyanske spiller, Tylor Ongwae var den store spiller i den første Europa Cup kampen (Foto: Ernst van Norde)

Opgøret skal vindes, hvis Bakken Bears vil have medbestemmelse over den videre skæbne.

- Vi har tidligere mødt Kataja og har endnu ikke tabt, siger Darko Jukic, der lige som resten af Bakken Bears kun har fuld blus på kampen mod finnerne og ikke vil tale den næste kamp mod polakkerne.

Det dansk-polske møde kan blive nøglekampen, som afgør, hvem af de to hold der skal videre sammen med Egis Körmend i Europa Cup'en.

Ved pointlighed vil det være de to indbyrdes kampe, som er tællende.

Svaret kendes om en måned, når den sjette og sidste runde spilles onsdag 27. november.

- Det giver mig noget ekstra at spille europæiske kampe. Det kan jeg få med Bakken Bears og forhåbentligt med landsholdet, siger Darko Jukic, som vil være mere end klar, når Danmark i februar skal møde henholdsvis Tjekkiet og Belgien i de første to EM-kvalifikationskampe.

Hvis hans tre år yngre lillebror, Zarko Jukic, som spiller i Næstved, også vil blive udtaget, er det perfekt.

Derefter skal landsholdet spille i november mod Litauen og på ny Tjekkiet, inden de sidste to kvalifikationskampe afvikles i februar 2021.

På forhånd ligner det en meget svær opgave, da både Litauen og Tjekkiet spillede ved det seneste VM i Kina, hvor Spanien i øvrigt tilbageerobrede VM-titlen fra USA.

Lige som i ishockey har basketball 'lukkede ligaer', og det kan blive Danmarks chance for at komme til EM i Tjekkiet, Tyskland, Georgien og Italien.

- Litauens bedste spillere vil måske ikke være til rådighed, mens Tjekkiet som vært allerede er kvalificeret, så det kan være hvem som helst, at tjekkerne stiller med. Endeligt er Belgien modsat os en nation på vej ned, siger Darko Jukic.

- Med tre EM-billetter i gruppespillet har Danmark fået en stor mulighed.

- EM-deltagelse vil være det bedste bevis på, at basketball er inde i en stor udvikling. Der er virkelig sket ting og sager i min tid, siger Darko Jukic, som debuterede som 21-årig, og det var kort efter, at han var blevet dansk statsborger.

Sådan er reglerne, selv om han er student fra Team Danmark-linjen på Falkonergården, hvor han var på årgang med blandt andet OL-medaljetager Rasmus Quaade fra 4 km holdet i banecykling.

Træner Steffen Wich og resten af Bakken Bears har vist vejen for landsholdet (Foto: Ernst van Norde)

Se også: Million-betalinger for europæisk eventyr

Se også: Nøglespilleren

Se også: Historien gentog sig - Bakken Bears snublede