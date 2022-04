Skak-stjerne støtter Putin: - Jeg ødelægger min karriere

Han vil ofre alt for Putin.

Den russiske skakspiller Sergey Karjakin, som i øjeblikket er en af de bedst rangerede skakspillere i verden, vil gå længere end de fleste i sin støtte til Putin og Ruslands invasion af nabolandet Ukraine.

Han vil faktisk gå så langt, at hans karriere kan være ovre.

- Jeg er patriot. Jeg er statsborger i Rusland. Når der er en vanskelig situation, så vil jeg først og fremmest støtte mit land. Jeg kan ikke tie stille.

Det siger Karjakin i et skelsættende interview med den statsejede russiske nyhedskanal Rossiya-24.

- Ja, jeg ødelægger min karriere med det her. Men på den anden side er skak ikke hele mit liv. Anatoly Karpov sagde, at skak er hele hans liv. Men det er ikke tilfældet for mig.

- Ingen tvang mig, ingen spurgte mig til det her. Der var skøre mennesker, der skrev, at jeg fik penge for det. Det forstår jeg selvfølgelig ikke. Alt var mit initiativ.

Sergey har endda skrevet et åbent brev til Putin, hvori han håber, at borgerne i Lugansk og Donbass kan blive 'befriet'.

Russerens norske skak-rival Magnus Carlsen er uforstående overfor Karjakins støtte til Vladimir Putin og krigen i Ukraine.

- Mange russere, som tidligere har støttet Putin åbenlyst, har valgt at vende om og sige, at nu er Putin gået for vidt. Karjakin er gået den anden vej. Han har øget sin støtte til Putin. Den type holdning kan man ikke acceptere, siger Magnus Carlsen til VG.

Carlsen tror desuden ikke, at Sergey kan komme tilbage til sit tidligere topniveau.

De to stormestre har mødt hinanden i adskillige kampe, hvor det i de fleste tilfælde har været nordmanden, som har trukket det længste strå.

Sergey Karjakin(tv.) og Magnus Carlsen (th.) ses her til VM i skak i 2016. Foto: Seth Weng /Ritzau Scanpix

Fik straf for at støtte Putin

Karjakin fik i marts en straf for at dele budskaber og billeder af krigen i Ukraine, hvori han erklærer sin støtte til Rusland.

Det internationale skakforbund (FIDE) tildelte russeren en karantæne på seks måneder. Karjakin reagerede ved at sige, at det var en forventet, men skammelig afgørelse, som han ikke fortrød.

32-årige Sergey Karjakin blev stormester i skak i 2002, da han kun var 12 år gammel. Dermed blev han den yngste stormester nogensinde.

