Der er lidt forkælet møgunge, der er blevet slæbt med til familiefødselsdag over den norske skakstjerne Magnus Carlsen.

Man skulle ellers tro, at der ville være noget prestigefyldt over at være med til og nok også vinde World Cuppen i skak.

Men Magnus Carlsen? Han keder sig, og hvis han kunne, ville han hive sin mutter i buksebenet og plage hende om at køre ham hjem med stop på McDonalds på hjemturen.

Carlsen har ellers aldrig vundet World Cuppen i skak i sin ellers så gloværdige skakkarriere, men grunden til, at den 32-årige nordmand keder sig til turneringen er, fordi han ser den klassiske skak disciplin som 'stressende og kedeligt'.

Det skriver NRK.

'At avancere videre i World Cuppen er én ting... Men ærlig talt så har jeg fra starten af turneringen undret mig over, hvorfor jeg er her, siger den 32-årige skakskterne i et interview med Det Internationale Skakforbund (FIDE, red.).

'Så hvorfor bruger jeg tid på at spille klassisk skak, som jeg synes er stressende og kedeligt?'

Nordmanden har ellers vundet rub og stub af, hvad der er at tage fra skakbuffetbordet. Men til World Cuppen i skak er det foreløbigt kun blevet til to bronzemedaljer.

Carlsen er nået til kvartfinalen i turneringen, hvor han skal møde den blot 17-årige indiske stormester, Gukesh D, der tidligere har slået den norske superstjerne.

Finalen i turneringen er sat til at løbe af stablen 22. og 23. august i Baku I Aserbajdsjan.