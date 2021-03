Skandaløse billeder: - Ingen har ret til at slå børn

Advarsel - voldsomme billeder

Med 24 guldmedaljer, 18 sølvmedaljer og otte bronzemedaljer er Rusland og det tidligere Sovjetunionen den mest succesrige nation nogensinde ved OL, når det gælder kunstskøjteløb.

Men træningen kan også være hård - selv for børn. Det viser en video fra en kunstskøjteløberskole tæt på Moskva, der netop nu ryster hele skøjteverdenen.

På videoen ser man træneren tage fat i kraven på en af eleverne og derefter brutalt kaste barnet mod isen.

Nu fordømmer russernes olympiske mester fra 2014 Tatiana Volosozhar videoen.

- Kunstskøjteløb er en hård sport, der kræver enorm selvdisciplin, men ingen har nogensinde ret til at slå og løfte hånden mod et barn. Der er ingen diskussion.

- Ja, en træner kan være hård og streng, men det er ikke synonym med fysisk vold. Træneren skulle have sagt, at det er hendes træningsmetoder. Men det her er ikke metoder, det er mangel på faglighed og evnen til at arbejde med børn, skriver hun på Instagram.

Det er denne video, der har skabt ballade.



34-årige Tatiana Volosozhar vandt OL-guld både i parløb og holdkonkurrencen ved OL i Sochi i 2014, og hun er også verdensmester fra 2013 og firedobbelt europamester. Selv er hun dog født og opvokset i Ukraine.

I første omgang er den unavngivne træner suspenderet i to uger, men ifølge Russia Today kræver det russiske folk hende ikke bare fyret, men også udelukket som træner på livstid.

Sådan så det ud, da Tatiana Volosozhar sammen med Maxim Trankov vandt EM-guld i 2016. Fotos: PETR DAVID JOSEK

