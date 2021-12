Skarp matchfixing-kritik: En fiasko

Danmarks Idrætsforbund (DIF) hører til de organisationer, der ser det fælles organ til bekæmpelse af matchfixing som en fiasko.

Det understreger Poul Broberg, der er chef for public affairs i DIF.

Onsdag fremlagde Idrættens Analyseinstitut en evaluering, som viste store forskelle i opfattelsen af, hvor stor en trussel matchfixing er i Danmark, og hvordan det skal bekæmpes.

Det til trods for, at der siden 2016 har været en fælles platform for bekæmpelsen.

Foruden DIF har den deltagelse af Anklagemyndigheden, Anti Doping Danmark, Danske Spil, Dansk Boldspil-Union (DBU), Kulturministeriet, Spillebranchen og Spillemyndigheden.

Enheden har ikke fundet løsninger på de mest centrale udfordringer, mener DIF.

- Vi mente, der skulle laves to store landvindinger på området. Vi skulle sikre os, at politiet tager området mere seriøst, går mere intensivt ind i efterforskningen og oparbejder kompetencer til overhovedet at kunne arbejde med det, siger Broberg.

- Og så skulle vi sikre os nogle rammer for, at der kunne udveksles spildata mellem spilselskaberne og platformen, så vi kunne kigge på problematiske spil og efterforske det. Eller så vi kunne målrette vores forebyggende arbejde.

- For os er det to afgørende ting, hvis vi skal løfte arbejdet med matchfixing. Vi synes simpelthen ikke, at det er sket i perioden, hvor platformen har eksisteret, uddyber han.

Ifølge analyseinstituttet ser idrættens organisationer matchfixing som en væsentligt større trussel, end spilleverdenen og Anklagemyndigheden gør på grund af de få sager, der har været i Danmark.

Sammenlignet med andre sager er det svært at retfærdiggøre at bruge flere ressourcer end i dag, mener senioranklager Rasmus Maar Hansen ifølge rapporten.

Men selv få sager kan være dybt skadelige, forklarer Poul Broberg.

- For os er det hele sektorens troværdighed, der står på spil, lyder det fra DIF-chefen.

- Vi er nødt til at tage det ekstremt alvorligt, for vi ved, at bare ved den første sag, der kommer med alvorlig matchfixing, så kigger sponsorer på, om de skal putte penge ind i sporten, tilskuerne tænker, om de gider at se det, og tv-stationer vurderer, om de vil betale for det.

- Derfor mener vi, at det er bedst at være på forkant og sørge for, at der ikke sker en skandalesag, siger han.

Idrætsforbundet ser særligt positivt på Idans anbefaling om, at lederskabet for platformen bør gå på skift mellem organisationerne.

- Det giver mulighed for at få noget drev ind i platformen. Det har været en udfordring, siger Broberg.