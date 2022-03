Skiftede til russisk hold - nu er han udelukket

Den svenske basketballstjerne Jonas Jerebko skrev onsdag kontrakt med den russiske storklub CSKA Moskva. Et skifte, der har skabt røre og har kostet svenskeren en sponsor samt nu også en plads på landsholdet.

Det Svenske Basketballforbund (SBBF) har nemlig valgt at udelukke Jerebko fra landsholdet. Det oplyser SBBF på sin hjemmeside torsdag.

Beslutningen sker efter en dialog mellem spilleren og generalsekretæren i SBBF, Fredrik Joulamo.

- Vi har været tydelige omkring vores holdning til Ruslands invasion af Ukraine, men vi har kun haft sekundære oplysninger om, hvorfor Jonas har valgt at skrive under, siger Fredrik Joulamo ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Ifølge SBBF pointerede generalsekretæren over for Jerebko, hvordan basketspillerens valg om at spille i Rusland er i strid med værdierne i svensk basketball.

SBBF oplyser, at forbundet deler den svenske regerings og Det Svenske Idrætsforbunds fordømmelse af den russiske krigsførelse i Ukraine.

Derudover har SBBF åbent støttet Det Internationale Basketballforbunds (FIBA) beslutning om at udelukke Rusland fra alle turneringer og kampe.

Skiftet til CSKA Moskva fik allerede konsekvenser onsdag. Hans personlige sponsor, drikkevarefirmaet Vitamin Well, har således valgt at droppe samarbejdet med ham.

35-årige Jonas Jerebko har ti år som NBA-spiller bag sig. Han har tørnet ud for klubberne Detroit Pistons, Boston Celtics, Utah Jazz og Golden State Warriors.

Fra 2019 til 2021 spillede han også i den russiske hovedstad. Her tørnede han ud for Khimki Moskva.

Han har været uden klub siden januar sidste år, men drømmer fortsat om et comeback i NBA, har han ifølge TT udtalt for nylig.

Tidligere i marts fik danske Gabriel 'Iffe' Lundberg sin kontrakt med CSKA ophævet. Det skete af hensyn spilleren og hans families sikkerhed. Han er nu rykket til NBA-klubben Phoenix Suns.