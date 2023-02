Åh nej: Skidronning misser VM-medalje

Den amerikanske skistjerne Mikaela Shiffrin er gået fra sejr til sejr i denne sæson, men da VM åbnede mandag i franske Meribel havde hun ikke heldet med sig.

I anden del af den kombinerede konkurrence var Shiffrin på vej mod medalje - måske endda af guld - men med fire porte til målstregen mistede hun balancen og kom på den forkerte side af porten, og så var hendes chance udspillet.

I stedet gik guldet til italieneren Federica Brignone foran schweizeren Wendy Holdener og østrigeren Ricarda Haaser.

Det var den 32-åriges første VM-guld.

Artiklen fortsætter under billedet..

Mikaela Shiffrin kom i ubalance og mistede medalje på VM's åbningsdag. Foto: Leonhard Foeger/Reuters

Brignone førte efter Super G-delen, hvor Shiffrin var blevet nummer fire knap et sekund efter italieneren, men i slalomdelen reducerede Shiffrin trin for trin afstanden, blot for at tabe medaljen på gulvet.

Shiffrin kunne have vundet sit syvende VM-guld, men det lader nu vente på sig, formentlig blot nogle dage.

Amerikaneren har haft en formidabel sæson med 11 World Cup-sejre. Hun har overhalet landsmanden Lindsey Vonn og slået kvindernes rekord for flest triumfer, og nu er hun kun én sejr fra at tangere Ingemar Stenmarks rekord på tværs af kønnene. Svenskeren vandt 86 World Cup-løb i karrieren.

Shiffrin har i alt vundet 11 medaljer ved verdensmesterskaberne. Seks af dem har altså været af guld.