Absurd interview: Skidronning overrasker

Den svenske langrendsstjerne Linn Svahn talte nærmest kun i enstavelsesord under mediedagen forud for VM i Oberstdorf

Det er en undrende skandinavisk skipresse, der står måbende tilbage efter mediedagen i den svenske VM-lejr.

Torsdag begynder VM i de nordiske disipliner i sydtyske Oberstdorf, og en af Sveriges allerstørste medaljehåb er langrendsløberen Linn Svahn, der stiller op i sprint.

Samtlige journalister, som hun talte med, fik ultra korte svar.

I sprint starter deltagerne i heat frem mod finalen. Her er Linn Svahn forrest. Foto: Frederik Sandberg/Ritzau Scanpix

- Det var en mærkelig oplevelse, siger den norske journalist Camilla Vesteng fra VG til den svenske avis Expressen.

Avisen bringer et udrag af sit interview med Linn Svahn.

Dokumentation Udklip fra Expressens solo-interview med Linn Svahn - Hvordan ser du på favoritrollen? - Det føles godt. - Hvad skal du gøre for at tage guldet? - Køre på ski - Du har talt meget om banen i Oberstdorf, og du har forberedt dig på den. Hvilke dele af banen bliver ekstra vigtige? - 1,2 kilometer. Jeg skal køre hurtigt. Hele banen. - Nogen del, der bliver ekstra vigtig? - Hele banen. - Du giver meget korte svar i dag. Hvorfor? - Det ved jeg ikke.

Expressen spurgte efterfølgende den svenske pressechef om årsagen til den normalt snakkesaglige langrendsløbers mikrosvar.

- Jeg sagde til hende, at hun skulle holde sig til lidt kortere svar, så medierne fik chancen for at stille opfølgende spørgsmål. Jeg ved ikke, om hun har misforstået min opfordring, siger Lukas Johansson.

Linn Svah. Foto: Emmi Korhonen/Lehtikuva/Ritzau Scanpix

Torsdag kl. 15.15 er finalerne i sprint ved VM.

