Afklædt baneløber gør det igen: Spolerer alt for stjernen

Kinsey Wolanski stjal scenen, da hun løb ind på pisten under World Cup-afdelingen i slalom - for at hædre Kobe Bryant såmænd

Slalomkøreren Alex Vinatzer var i overordentligt godt humør, da han tirsdag aften strøg over målstregen i World Cup-afdelingen i Østrig.

Den 20-årige italiener havde sat bedste tid.

Han var så glad, at han bankede næverne i banden for enden af pisten, mens smilet bare syntes at vokse og vokse. Fra øre til øre.

Så vendte han sig. Glæden var der endnu, men nu opstod forvirringen. For ude til venstre ved banen løb et par vagter og forsøgte at fange en kvinde.

TV-kameraerne havde for længst fanget hende, for hun var løbet ind på pisten og over målstregen, netop som Vinatzer havde passeret den.

Foto: Christian Bruna/Ritzau Scanpix

Hun havde en hue på, der så varm ud. Det samme syntes de mørke støvler at være. Men ellers var det så som så med praktisk påklædning. Man skulle være mere end almindelig tung i det for at tro, at den sorte badedragt var iført for at holde varmen.

Og endelig var der smilet, som hun havde med sig hele vejen de relativt få sekunder, optrinnet fandt sted.

Over hovedet holdt hun et skilt, hvor der stod 'RIP Kobe' med henvisning til NBA-legenden Kobe Bryant, der søndag omkom i en helikopterulykke i Californien sammen med otte andre personer.

Artiklen fortsætter under disse tre billeder af Alex Vinatzer, der stormer mod mål, jubler over sin tid og endelig ærgrer sig gul og blå.

Foto: Erwin Scheriau/AFP/Ritzau Scanpix

Foto: Lisi Niesner/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: Erwin Scheriau/AFP/Ritzau Scanpix

TV-billederne skiftede. Nu blev franske Clement Noel filmet. Han sad på en til lejligheden fint indrettet stol og grinede. Langsomme gengivelser viste, at han allerede, da baneløberen havde entreret pisten, havde rejst sig og givet thumbs up.

Clement Noel sad i stolen, fordi han førte World Cup-afdelingen, og glæden i hans sind skyldtes måske, at han allerede var klar over, at Alex Vinatzers tid ikke ville tælle.

For det gjorde den ikke. Og dermed fik Vinatzer også fjernet størstedelen af smilet igen.

Foto: Christian Bruna/Ritzau Scanpix

Baneløberen var selvfølgelig Kinsey Wolanski. Den 23-årige amerikanske kvinde, der blev verdensberømt, da hun entrerede Champions League-finalen mellem Liverpool og Tottenham sidste sommer. Dengang som nu iført sort badedragt, om end det må formodes, at hun i højere grad satte pris på temperaturerne i Madrid i juni end i Schladming i januar.

Dengang reklamerede hun på dragten for kærestens hjemmeside. Tirsdag var det som sagt med en hyldest til Kobe Bryant.

Den svenske tv-station SVT’s kommentator Johan Ejeborg sad hovedrystende og forsøgte at sætte ord på.

- Hvad er det her? Hvad er det her? En rigtig skandale!

- Hvordan er det lykkedes hende at komme ind? Der er jo en million vagter her, hvordan er det muligt? Det er ikke bare en eller to, hun har passeret. Og så bryder hun fotocellen før Vinatzer. Det er helt galt, sagde han ifølge Expressen.

Alex Vinatzer måtte afslutningsvis se sig henvist til en samlet sjetteplads, mens norske Henrik Kristoffersen vandt World Cup-afdelingen.

Instagram-konto løbet over ende

Vinatzer valgte dog at anlægge en munter mine eftefølgende, hvilket fremgik af hans Instagram-profil.

- Ohh boy, ser ud til at jeg har fået en ny kæreste. Sjetteplads i Schladming og sandsynligvis en af de bedste målfoto nogensinde. Schladming du var fantastisk!, skriver han.

Frøken Wolanski har som model tidligere deltaget i en skønhedskonkurrence, Miss Jetset, i USA, ligesom der er blevet fundet plads til hende hos blandt andre Sports Illustrated og Maxim.

Med sit baneløb i Madrid fik hun dels folk til at bestorme kæresten Vitaly Zdorovetskiys hjemmeside, som hun reklamerede for, men også hendes egen Instagram-profil blev løbet over ende.

Således gik hun fra omkring 230.000 følgere til et par millioner. I dag er der 3,4 millioner, der følger hendes gøren og laden. Ofte iført tøj, der ikke levner meget til fantasien.

Efter CL-finalen fik hun en symbolsk bøde af UEFA, mens myndighederne anholdt hende kortvarigt sammen med kæresten, da de forsøgte at indtage finalen i Copa América mellem Brasilien og Peru.

Hvilke konsekvenser hendes stunt i Schladming får, er endnu ikke offentliggjort.

CL-babe i nyt stunt: 'Brystsmutter' i springvandet

CL-babe afslører: Stjernespillere sendte private beskeder

Baben alle taler om: De griner hele vejen til banken