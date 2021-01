Afviser dyremishandling - nu stopper tv-show

Barcelona med Braithwaite, Real Madrid og flere spanske storhold. Se Copa del Rey i Ekstra Bladet+ lige her.

I 2019 trak Lindsey Vonn sig tilbage som verdens mest vindende alpine skiløber Hendes tv-karriere har efterfølgende ikke været den samme succes.

Hendes show 'The Pack' på Amazon Prime, hvor hun sammen med sin hund Lucy rejste rundt med 12 hundeejere og deres hunde, havde premiere i november og er nu allerede stoppet efter blot en enkelt sæson. Det skriver The Wrap.

Hos schweiziske Blick spekulerer de i, om stoppet skyldes den hård kritik, som dyrevelfærdsorganisationen PETA kom med i december, da fraklippede scener fra programmet blev lækket og viste deltagerne rappelle ned ad en klint med deres hunde, hvor dyrene gentagne gange bankede mod stenmuren.

- Ingen hunde ønsker at være med i den slags, lød det dengang fra PETA.

Har smidt tøjet med Wozniacki: Før skammede jeg mig over min krop

Artiklen fortsætter under billederne

Vonn har altid været god til at have Lucy med til konkurrencer - øverst er det til OL 2018. Fotos: J. David Ake/Leonhard Foeger/Ritzau Scanpix

Lindsey er helt færdig: Nu venter vilde ting

Folkene bag programmet har hele tiden slået på, at der både var dyrelæger og hundeeksperter til stede, og at Vonn selvfølgelig ikke ville lægge navn til dyremishandling.

Der er endnu ikke kommet en officiel udmelding omkring, hvorfor Lindsey Vonns debutshow på tv stopper, men den globale udbredelse af coronavirus gør det i hvert fald muligt at bruge den som en acceptabel begrundelse til, hvorfor showet stopper.

PETA er dog glade for stoppet.

- Hunde er ikke rekvisitter, som du bare kan lade dingle over vandfald og springe ind i klipper. Vi er glade for, at Amazon har taget den rigtige beslutning og har stoppet showet, siger talsmand Lewis Crary.

Første og eneste sæson af programmet blev vundet af Mark LeBlanc med sin 10-årige bordercollie. De får 500.000 dollars svarende til 3,1 millioner kroner og derudover det halve beløb, der kan gives til dyrevelfærd.

Men for Lindsey Vonn har programmet med den negative omtale næppe været det succesfulde springbræt til endnu større tv-job, som hun havde håbet.

Fans griner over stjernebrud: Maskot fik sin vilje

Her er Vonns hund med på skitur - pyh, det går stærkt...



Se billederne: Vonns nye luksushus

Verdens 100 mest kendte sportsfolk: Ud med Wozniacki

Se billederne her: Vonn for fræk til USA